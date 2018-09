Menyhárt József az MKP jelöltje az elnökválasztáson

2018. szeptember 29. 19:44

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke lesz a felvidéki magyar párt államfőjelöltje a jövő tavasszal rendezendő szlovákiai államfőválasztáson - jelentette be az MKP megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi kongresszus után tartott sajtótájékoztatón Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, az MKP előző államfőjelöltje Dunaszerdahelyen szombaton.

A kongresszus 200 küldöttjéből az államfőjelölt-választáson 173-an voltak jelen, ők mindannyian Menyhárt József jelölését támogatták.

"Az MKP olyan jelöltet állított, aki magyar jelölt, és nem csak szlovák állampolgár" - jelentette ki Menyhárt József a kongresszus végén tartott sajtótájékoztatón. Ezzel a politikus arra utalt, hogy néhány napja a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt elnökének és államfőjelöltjének, Bugár Bélának a kampányindító sajtótájékoztatóján annak stábja hangsúlyozott: Bugár nem magyar elnökjelöltként indul, hanem mint szlovák állampolgár.

Menyhárt József rámutatott: jelölése és az, hogy az MKP államfőjelöltet indít, azt is jelzi, hogy úgy érzik: a felvidéki magyarok nagyobb hányada ugyan nem akarja a jelenlegi kormányt, de nem kér az Andrej Kiska által képviselt politikából sem. Hozzátette: az MKP döntéseiben eddig mindig a jó oldalon maradt, s a jövőben is ezt akarják képviselni.

Menyhárt egy, az általa várt eredményt firtató újságírói kérdésre azt mondta: jövőre több jelölt küzd majd a magyar szavazatokért, mint 2014-ben, ugyanakkor ő azzal lenne elégedett, ha sikerülne megközelítenie a Bárdos Gyula által szerzett voksok számát.

A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy az MKP a november 10-i helyhatósági választáson 309 polgármesterjelöltet és 2208 önkormányzati képviselőjelöltet indít.

Menyhárt József még államfőjelöltté választása előtt a párt ünnepi kongresszusán azt hangsúlyozta: a felvidéki magyarságnak az a dolga, hogy továbbmenjen, és megtartsa a folytonosságot, az MKP pedig tudja, mi a dolga, mert ők a "felvidéki magyarság magva".

Szlovákiában 2019 márciusában választanak köztársasági elnököt, az ország történetében ez már az ötödik közvetlen államfőválasztás lesz. Szlovákia történetében az MKP volt az első etnikai alapon szerveződő párt, amely saját jelölttel indult az államfőválasztáson 2014-ben. Az MKP államfőjelöltje akkor Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki magyar kulturális-közéleti szervezet, a Csemadok elnöke volt, aki - a helyi magyar közösség lélekszámát tekintve - jó, 5 százalékot meghaladó eredményt ért el a megmérettetésen. A jövő évi szlovák államfőválasztáson a Most-Híd is indít jelöltet, Bugár Bélát, a vegyes párt elnökét, amit még nyáron jelentettek be. A legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) eddig nem jelentette be, hogy kit indít az államfőválasztáson, a jelenlegi államfő, Andrej Kiska viszont már jelezte: nem jelölteti újra magát.

MTI