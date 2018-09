Rangos díjat kapott Waclaw Felczak

2018. szeptember 29. 19:51

Rangos elismerésben részesítették szombaton post mortem a lengyel-magyar együttműködés védnökeként számon tartott Waclaw Felczak történészt, második világháborús futárt. A díjat az antikommunista ellenállóknak szentelt, az észak-lengyelországi Gdyniában rendezett dokumentumfilm-fesztiválon adták át.

A második világháború és az antikommunista ellenállás korszakának hőseit, szemtanúit, a témát kutató történészeket is felvonultató, Megtörhetetlenek-Rendíthetetlenek-Kiátkozottak elnevezésű filmfesztivált idén 10. alkalommal rendezik Gdyniában. Az Andrzej Duda lengyel elnök tiszteletbeli védnökségévél tartott idei szemle mottója "Közép-Európa - győzelem a két totalitarizmus felett".

A fesztivál résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte. "A mi demokrácia- és szabadságképünk olyan hazafiak gondolataiból és tetteiből fakad, akik sem kényszerből, sem érdekből, sem pedig beletörődésből nem hajoltak meg semmiféle ideológia és diktatúra előtt" - olvasható a szombati nyitógálán felolvasott köszöntőben.

A gálaestet részben magyar nyelven konferálták be, az egyik műsorvezető Angelika Korszynska-Górny, a kárpátaljai magyar családból származó, Lengyelországban élő neves énekes volt.

Waclaw Felczakot a gálán az Ajtó a szabadság felé elnevezésű, a szabadság eszméit terjesztő személyiségeknek szánt díjjal tüntették ki. Felidézték: a második világháború kitörése után Felczak futárszolgálatot teljesített a földalatti lengyel ellenállás és a londoni lengyel emigráns kormány között, a háború után az antikommunista mozgalomban is tevékenykedett, amiért többéves börtönbüntetésre ítélték. Emlékeztettek arra is: az 1989-es rendszerváltást megelőzően Felczak egyik budapesti látogatásán a Bibó-szakkollégiumban azt tanácsolta Orbán Viktornak és társainak, hogy alapítsanak pártot, majd amikor ez megtörtént, megkapta a Fidesz 001 számú tagsági igazolványát.

A díjat az 1993-ban elhunyt Felczak egyik rokonának adta át Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet, valamint az Egerben szolgáló Pawel Cebula minorita szerzetes, a Magyarországon működő Waclaw Felczak Alapítvány kuratóriumi tagja.

Az Ajtó a szabadság felé idei magyar díjazottjai Felczak mellett Szalai Attila újságíró és diplomata, valamint Kovács István történész, költő, diplomata. Az utóbbi Julia Przylebska lengyel alkotmánybírósági elnök kezéből vette át a díjat.

Tavaly ugyanezt az elismerést mások mellett Wittner Mária kapta meg. Az 1956-os forradalmár idén is jelen van a fesztiválon. A lengyel alkotmánybírósági elnök mellett ő is felszólal a 20. századi lengyel és a magyar szabadságharcot felidéző kiállítás hétfői megnyitóján, melyen Székely Kornél grafikusművész plakátjait mutatják be.

A keddig tartó fesztivál során a Waclaw Felczakról szóló 20 perces dokumentumfilmet is bemutatják, és pódiumbeszélgetést tartanak a rendezővel, Artur Janickivel, valamint a 2014-ben kiadott lengyel nyelvű Felczak-monográfia szerzőjével, Wojciech Frazikkal.

Waclaw Felczak a hagyományos lengyel-magyar barátság egyik jelképe lett, ezért a lengyel és a magyar parlament tavaly döntött az ő nevéhez fűződő, a két nemzet együttműködését elősegítő intézmények létrehozásáról. A Magyarországon működő Waclaw Felczak Alapítvány mellett létrejött a lengyelországi Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködés Intézete is.

A Waclaw Felczak Alapítvány az idei gdyniai filmszemle egyik támogatója.

MTI