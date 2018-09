Kalmár: a szórványmagyarság a nemzet bástyája

2018. szeptember 29. 19:58

A nemzet bástyájának nevezte a szórványmagyarságot Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa szombaton Romániában, a temesvári magyar napok rendezvényén, ahol átadta a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásait.

Kalmár Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a kormány a szórványban élő nemzetrészek megerősítése érdekében támogatja szülőföldön maradást és erősíteni szeretné kapcsolataikat az anyaországhoz. Emlékeztetett arra, hogy a magyar nemzetpolitika 2010 után gyökeresen átalakult, a külhoni nemzetrészeket most már gazdasági eszközökkel is segíti. A támogatás azonban nem korlátozódik a Kárpát-medencére, hiszen élnek magyarok Argentínában vagy Alaszkában is, a kormány ezért kezdeményezőként keresi a kapcsolatot minden magyar közösséggel - tette hozzá.

A temesvári rendezvényen 89 család vehette át a Rákóczi Szövetség támogatását, amiért vállalták, hogy a gyermeküket anyanyelven taníttatják - közölte a miniszteri biztos. A leendő magyar iskolások csaknem fele a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban, a többiek Temes megye más településein járnak majd jövőre magyar osztályokba.

Kalmár Ferenc kiemelte, hogy a temesvári magyar napokon a helyi magyarság mellett nagyon sok román érdeklődő is részt vett a koncerteken, történelmi játékokon és gasztronómiai bemutatókon. A kormány támogatja a hasonló rendezvényeket, hiszen ezek - mint fogalmazott - bemutatják az 1100 éves kárpát-medencei magyar jelenlét eredményeit. Büszkeségre ad okot, hogy Temesvárhoz hasonlóan a Kárpát-medence minden szegletében fellelhetők a magyar kultúra lenyomatai - mondta.

A Rákóczi Szövetség és Alapítványa számos civil szervezettel, valamint a magyar óvodákkal és iskolákkal 2004 óta szervezi a beiratkozási programot, hogy minél többen írassák a gyermekeiket magyar iskolába, és ezzel megálljon a külhoniak asszimilációja. A Szlovákiában indított kezdeményezést időközben kiterjesztették Kárpátaljára, a Délvidékre és Erdélyre, valamint a szintén romániai Bihar, Máramaros és Temes megyére is.

MTI