Málta fogadta be az Aquariuson utazó migránsokat

2018. szeptember 30. 22:39

Partot értek Máltán azok a bevándorlók, akiket az Aquarius nevű hajó hozott Európába Afrika közeléből. 58 emberről van szó, ám a hét elején megint napokig alkudoztak az uniós tagállamok, hogy mi legyen velük. Nem is maradhatnak Máltán, hanem a tervek szerint a németek, a franciák, a spanyolok és a portugálok veszik át őket kisebb csoportokban.

A partiőrség szállította Máltára az Aquarius utasait. Mindannyian bevándorlók, főleg líbiaiak, szomáliaiak, palesztinok és szírek. Hét család, köztük három öt évnél fiatalabb gyermek is a fedélzeten volt. Az egyik család egy kutyát is hozott magával, az állatot egy fehér szállítódobozban vitték partra – közölte az M1 Híradója.

Több ország is elzárkózott

A civil szervezetek által üzemeltetett hajó több mit egy hete vett fel a líbiai partoknál 58 bevándorlót, az időjárás miatt azonban az elmúlt öt napban a máltai partok közelében vesztegelt. Az Aquarius annak ellenére indult útnak újra, hogy korábban a Földközi-tenger országai sorra elzárkóztak az általuk szállított migránsok befogadásától.

Ezúttal Franciaország felé indultak, a hajót bérlő civil szervezetek pedig azt kérték a párizsi kormánytól, hogy kivételesen tegyék lehetővé, hogy a hajó kiköthessen Marseille-ben. A francia kormány azonban – csakúgy mint több, korábbi hasonló esetekben – megtagadta tőlük az engedélyt. Arra hivatkoztak, hogy az Aquariusnak az európai szabályok szerint a legközelebbi kikötőben kell kikötnie, ez pedig Málta.

Málta vállalta a migránsok befogadását

A szigetország miniszterelnöke Twitter-oldalán jelentette be, hogy fogadják a bevándorlókat. A migránsokat regisztrálják, majd – egy hivatalosan egyszerinek mondott – megállapodás alapján szétosztják, és Franciaországba, Németországba, Portugáliába és Spanyolországba kerülnek.

Az Aquarius 2016 februárja óta veszi fel a migránsokat a Földközi-tengeren. Jelen állás szerint ez volt az utolsó útja, mert Panama – ahová a jármű be van jegyezve – visszavonta a hajó engedélyét. A civil szervezetek ugyanakkor már meg is indították nemzetközi kampányukat, hogy találjanak egy befogadó országot, egyebek mellett Svájc, Írország és Norvégia is felmerült az aktivistáik között.

hirado.hu - M1