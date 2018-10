Rendőrsztrájk Szlovéniában

2018. október 1. 12:57

Évek óta nem enyhültek a közalkalmazottakat sújtó bérkorlátozások. Az idén februári munkabeszüntetés után októberben is sztrájkba lépnek a rendőrök Szlovéniában. Az év elején a közszféra általános bérrendezés-követeléseihez csatlakoztak, a nyomás akkor elmozdította Miro Cerar kormányfőt is. Ezúttal Radivoj Urosevic szakszervezeti vezető úgy nyilatkozott, a rendőrök csak akkor lépnek akcióba a sztrájk alatt, ha az emberek élete, egészsége vagy javai kerülnek veszélybe. Azt kérik a tiltakozók az új kabinettől, hogy a közszférában dolgozók szakszervezetein kívül a rendőrökkel külön is tárgyaljanak.

Bostjan Poklukar belügyminiszter már jelezte, hogy hajlandó leülni az érdekképviletekkel. Úgy vélte, rendkívül fontos, hogy "építő jellegű párbeszéd során megfelelő megoldásokat találjanak". A közszférában dolgozók szakszervezetei szerint, noha ötödik éve nő a hazai össztermék, ennek ellenére a 2012-ben, a gazdasági válság miatt hozott, a közalkalmazottakat sújtó bérkorlátozások még mindig érvényben vannak.

A közszférában az elmúlt években átlagban 7 százalékos volt a béremelés, és a 2012-ben hozott megszorítások egy részét is eltörölte a kormány. A szlovén gazdaság többéves recesszió után 2013-ban mutatott először fellendülést. A szlovén kormány közben 4,4 százalékra csökkentette idei tavaszi, 5,1 százalékos GDP-előrejelzését, a jövő évre várható GDP-növekményt pedig 3,8-ról 3,7 százalékra módosította.

MTI