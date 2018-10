Jobbik: a miniszterelnök méltatlanná vált a tisztségére

2018. október 1. 22:40

Az elmúlt harminc év legnagyobb korrupciós beismerésének nevezte a jobbikos Szilágyi György Orbán Viktor parlamenti válaszát a luxus-repülőútjaival kapcsolatos kérdésre. Az ellenzéki képviselő kijelentette: a kormányfő méltatlanná vált Magyarország kormányzására.

A miniszterelnököt repülőútjairól az Országgyűlés hétfői ülésén kérdezte Szilágyi György, kifogásolva, hogy Orbán Viktor ilyen értékes luxusutakat fogad el egy olyan vállalkozótól, aki a kormányzása alatt európai uniós és magyar költségvetési pénzekre kiírt pályázatok "garmadát" nyeri el.

Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott: "képviselő úr, engedje meg, hogy gratuláljak ahhoz, hogy felfedezte a spanyolviaszt! Amit ön kifogásol, az harminc év óta így van, harminc év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az azutáni hetekben is így fogok menni."

Az ellenzéki képviselő az ezt követően tartott sajtótájékoztatóján közölte: ez a korrupció nyílt beismerése, amire még büszke is a magyar miniszterelnök, felvetve, hogy "vajon már Soros György is röptette Orbán Viktort", amikor ösztöndíjat kapott tőle.

Szerinte ebbe a beismerésbe Európában bárki belebukna. Mint fogalmazott: "a magyar politikatörténelem legnagyobb adócsalása és korrupciós botránya zajlik a szemünk előtt".

Szilágyi György hangsúlyozta: a kifogásolt túrák nem hivatalos vagy a miniszterelnök által fizetett magánutak voltak, hanem "oligarchák által a miniszterelnöknek juttatott luxus-ajándékutak", megjegyezve, hogy a kifogásolt utakat álló Garancsi István volt "az elmúlt nyolc év egyik legnagyobb nyertese", aki súlyos milliárdokat keresett az uniós és magyar költségvetési pénzekből finanszírozott pályázatokon.

MTI