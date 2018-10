A nacionalisták győztek Québecben

2018. október 2. 10:31

Csaknem másfél évtized liberális irányítást követően a nacionalista, de nem elszakadáspárti Koalíció Québec Jövőjéért (Coalition Avenir Québec, CAQ) kerül hatalomra a kanadai államban a hétfői helyi választásokat követően.

A CAQ a helyi sajtó jelentései szerint abszolút többséget szerzett a helyi törvényhozásban. „Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Mélyen megérint a bizalmuk. Én és a csapatom már alig várjuk, hogy elkezdhessük a munkát, melyet Önökért végzünk” – hálálkodott a Twitteren a CAQ alapítója és vezetője, Francois Legault.

Kampánya során a 2011-ben alapított CAQ változást ígért az embereknek, szigorúbb bevándorlási szabályokat és a bevándorlók jobb integrációját tűzte ki célul, emellett az állami kiadások mérséklése, a költségvetés egyensúlyban tartása mellett szállt síkra a kampányban.

A 61 éves Legault korábban Québec függetlenné válásának híve volt, de most már nem akar elszakadni Ottawától. Több mint harminc év után a függetlenség most nem is volt kiemelt témája a kampánynak. Legault politikai pályafutása előtt könyvelő volt, és most már többszörös milliomos, az Air Transat nevű fapados légitársaság alapítója.

A liberálisok québeci veresége újabb csapás Justin Trudeau liberális kanadai miniszterelnök számára, miután pártja júniusban a legnépesebb és leggazdagabb államban, Ontarióban is kikapott a konzervatívoktól.

hirado.hu - MTI