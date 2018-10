Szegedi parkolási botrány: a KDNP közleménye

2018. október 2. 14:09

A szegedi KDNP nem kívánja kommentálni a független bíróság döntését.

Úgy véljük azonban, hogy az ügy első számú felelőse nem ült ott a vádlottak padján, saját politikai és jogi felelősségét is beosztottjaira, munkatársaira hárította.

Néhány évvel ezelőtt egy elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet követően a szocialista városvezetés lemondásra szólította fel az érintett önkormányzati képviselőt, mondván, méltatlanná vált választott tisztsége ellátására. Az érintett képviselő előbb a közgyűléstől kapott tisztségeiről, majd képviselői mandátumáról is lemondott.

Ha Botka László helyettese akkor ezt tartotta erkölcsileg helyesnek politikai ellenfelével szemben, akkor most is pontosan tudja, neki mit kell tennie. A saját morális mércéje, a szegedieknek tett esküje és a város érdeke miatt is távoznia kell a közéletből.

Szeged, 2018. október 2.

Haág Zalán

a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezető

gondola