Már saját erőből növekszik a magyar gazdaság

2018. október 3. 10:36

Az újkori magyar gazdaságtörténetben az elmúlt 6-7 éves időszak az első olyan, amikor „úgy tudunk növekedni, hogy nem hitelből tesszük, hanem saját erőből” – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjúban, amely szerdán jelent meg.

Mint azt György László a szerdán megjelenő interjúban hangoztatta: a költségvetési hiány és a makrogazdasági stabilitás szilárd lábakon áll, és az ország külső pozíciói sem romlanak. Mint mondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium célja olyan környezetet teremteni, amely lehetővé teszi, hogy az ide érkező kutatás-fejlesztési, márkaépítési, disztribúciós és egyéb tevékenységek is a hazai gazdaságot erősítsék.

Az államtitkár a kormány egyik legfontosabb feladatának mondta a vállalkozások ötleteinek segítését, és úgy vélte, ha ezek tartósan itt tudják tartani tevékenységüket, akkor hozamot is termelnek majd. György László beszélt arról, hogy a kormány nem a diplomások ellen van, amikor a szakmaszerzésre helyezi a hangsúlyt. „A célunk lehetőséghez segíteni a szakképzésben tanulókat, hogy a jég hátán is megéljenek, és később akár le is érettségizhessenek, továbbtanulhassanak” – jelentette ki.

A minisztériumban azon dolgoznak, hogy a magyar munkavállalók folyamatosan fejleszthessék képességeiket, hiszen ők a magyar hozzáadott érték növelésének zálogai – tette hozzá.

hirado.hu - MTI