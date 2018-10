Egységét demonstrálta az LMP frakciója a sajtó előtt

2018. október 3. 12:16

A frakció egységét demonstrálandó tartott közös sajtótájékoztatót szerdán az LMP országgyűlési frakciójának hat tagja, miután Szél Bernadett korábbi társelnök és Szabó Szabolcs a héten kilépett a képviselőcsoportból. Keresztes László Lóránt frakcióvezető, aki jelenleg egyedül tölti be az LMP-társelnöki posztot, azt mondta: nem tart attól, hogy a képviselőcsoport tovább szakadna.

Meglepte a frakciót Szél Bernadett távozása - ismerte el Keresztes László Lóránt. Hozzátette, Szél Bernadettet ugyanakkor nem tartják "mandátumvadásznak", hiszen rengeteget tett az LMP-ért az elmúlt években, és várhatóan a jövőben is hasznosan él majd mandátumával. Elfogadják, hogy Szél Bernadett most számos politikai kérdést másképp ítél meg, elmondása szerint azonban korábbi miniszterelnök-jelöltjük számukra is csupán annyi magyarázatot adott távozására, amennyit nyilvánosan is közölt.

Hohn Krisztina, aki az ellenzéki párttal választási szövetségre lépett Új Kezdet tagjaként ült be az LMP képviselőcsoportjába, elmondta: továbbra is szívesen dolgozik ott, ám pártjának elnöksége tárgyalni fog frakciótagságáról, és ha a kilépés mellett döntenének, távozik.

A közelmúltban Szél Bernadett hangot adott azon véleményének: nem ért egyet azzal, hogy az LMP európai parlamenti képviselője nem szavazta meg a Sargentini-jelentést.

Keresztes László Lóránt erről azt mondta: a kérdésről kora nyár óta vitáznak, az elnökség pedig egységesen döntött úgy, hogy ne szavazzák a dokumentumot meg az EP-ben, bár annak alapüzenetével egyetértenek.

Keresztes László Lóránt szerint a jelentést elítélő határozati javaslat szerdai parlamenti vitában "politikai színjáték" zajlik majd, egy hamis európai uniós kampány bevezetőjét láthatják majd az érdeklődők, amelyhez a baloldal is partner lesz. Míg a Fidesz az "Európa jövője a tét" szlogent hangoztatja majd - vetítette előre -, a baloldal az "Orbán vagy Európa" kérdést fogja feltenni. Az LMP azonban nem száll be a színjátékba, tartalmi kérdéseket hoz majd fel - ígérte.

Keresztes László Lóránt cáfolta Schiffer András visszatérését a pártba, mint mondta, a korábbi társelnök csupán jogi képviseletet lát el az LMP mellett, de nem áll szándékában visszatérni.

A pártból egy tettlegességig fajuló vita miatt első fokon kizárt, ám másodfokon visszavett, de tisztségektől eltiltott Sallai R. Benedek vitatható stílusban megírt bírálatairól - amelyek rendre kiszivárogtak a sajtóba - Keresztes László Lóránt azt mondta: az alkalmazott stílus, amelynek szerinte nincs helye a politikában, kizárólag a politikust minősíti, elhatárolódik attól, és ha rajta múlik, annak következménye is lesz. Megerősítette: már dolgoznak azon, hogy a párt belső kommunikációs csatornáin minimalizálják a kiszivárogtatásokat.

Demeter Mártát arról kérdezték: indul-e a társelnökségért. Mindössze annyit felelt: célja az LMP minél hatékonyabb működése.

A frakció egyelőre arról sem döntött, ki váltja Szél Bernadettet a nemzetbiztonsági bizottságban - mondta a frakcióvezető-társelnök.

Hadházy Ákos nem mond igazat - válaszolta a társelnök arra a felvetésre, miszerint a pártból már szintén kilépett korábbi társelnök szerint az LMP elhagyni készül az európai zöldek pártcsaládját. Az erőteljes véleménykülönbségek nem árnyékolják be a jó kapcsolatot a pártcsaláddal - tette hozzá.

Jelentős ideológiai és szemléletmódbeli különbség van az LMP és a Jobbik között - válaszolt Keresztes László Lóránt az ellenzéki párthoz közeledést firtató kérdésre.

Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettest a Schmidt Máriához fűződő viszonyáról kérdezték. Azt felelte: a kampányban egyetlen alkalommal beszélt vele telefonon, azóta semmilyen egyeztetés nem volt köztük.

MTI