Pénteken kezdődik a Gödöllői Hárfafesztivál

2018. október 3. 18:19

Pénteken kezdődik a jubileumi, 20. Gödöllői Hárfafesztivál, amely színes és több műfajt átölelő műsorral várja a közönséget - hangzott el az M5 csatorna Kult'30 című műsorában szerdán.

Vigh Andrea, a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál alapítója a magazinműsorban elmondta, hogy az október 14-ig tartó fesztiválon neves hárfaművészek fellépése mellett lesznek gyerekkoncertek, valamint ritkán hallható hárfazenekar és hárfakiállítás is.

Hozzátette: a hangszerkiállításon a legnagyobb és legnevesebb hárfagyártók mutatkoznak be, lesz egyebek mellett trubadúr, reneszánsz és kelta hárfa is.

A fesztiválra a műfaji sokszínűség jellemző. Kiemelte: bár klasszikus zenei rendezvénynek indult húsz éve a fesztivál, az is feladata, hogy megmutassa, mi mindenre képes a hárfa.

Vigh Andrea kiemelte a programok közül Szasa Boldacsev koncertjét, aki egyebek mellett Freddie Mercury és a Red Hot Chili Peppers szerzeményeit is előadja hárfán.

Hozzátette, hogy Ben Creighton Griffiths dzsessz tematikájú estet ad, míg Isabelle Moretti francia-spanyol estje várja a közönséget.

Az alapító beszélt arról is, hogy a fesztivál programjában hangsúlyosan szerepelnek a 100 éve elhunyt Debussy művei.

A fesztivált koncertjeinek a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont, a gálakoncertet október 14-én azonban a Zeneakadémia Nagytermében tartják. A záró esten a régi idők zenéit és a teljesen kortársat is megszólaltató, népszerű műsort hallhat a közönség. Az esten Jana Bousková, Szasa Boldacsev és Vigh Andrea hárfaversenyeket és szólódarabokat ad elő a Budapesti Vonósok közreműködésével, így elhangoznak többek között Smetana, Chopin és Debussy művei, valamint Fekete Gyula hárfaversenyének ősbemutatója, amelyet a zeneszerző erre az alkalomra írt Vigh Andreának ajánlva.

MTI