Az EP 25 százalékban maximálná a felső áfakulcsot

2018. október 3. 21:13

Az Európai Parlament (EP) 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó (áfa) felső kulcsát; a képviselők emellett a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

A teljes áfarendszer-reform célja, hogy egyértelműsítsék a határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó szabályokat.

Ennek része az a két jogszabály-tervezet, amelyekről az EP szavazott. Az egyik az egységes piacon belüli kereskedelmet egyszerűsíti elsősorban a kis- és középméretű vállalkozások számára. A másik egyértelműbb áfakulcsrendszert hozna létre.

A sajtószolgálat közlése szerint a szabályozásra azért van szükség, mert az unió tagállamai évente csaknem 50 milliárd eurótól esnek el áfacsalások miatt.

A két parlamenti szavazás során a képviselők nagyrészt támogatták a bizottsági javaslatot, ugyanakkor kiegészítették az áfakulcs felső határának meghatározásával, a vitarendezési eljárások bevezetésével és egy közös, az áfarendszerről szóló információs portál létrehozásával, amely azonnal pontos információval szolgál a tagállamok áfaszabályairól.

A szavazást megelőző vitában Jeppe Kofold, az áfaszabályok témájáért felelős dán szocialista képviselő kijelentette: "sokféle áfarendszer létezik az Európai Unióban, tele kiskapuval és fekete lyukkal. Ez vezetett el oda, hogy egyre több áfabevétel tűnik el. Az előttünk lévő reformokkal évente 41 milliárd euróval csökkenthetjük ezt az áfabevétel-kiesést, egymilliárd euróval pedig a vállalatok adminisztratív költségeit."

Az áfakulcsok témaköréért felelős Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a 15 és 25 százalékos érték közé eső általános kulcson túl a tagállamoknak lehetőségük lesz két kedvezményes kulcs és egy, a 0 és 5 százalék közötti kulcs alkalmazására is.

Szerinte a költségvetési források biztosítása és a káros adóverseny elkerülése céljából valamennyi áfakulcsot figyelembe véve egy 12 százalékos súlyozott átlagot kell elérni minden tagállamban.

Hangsúlyozta, hogy a megszavazott javaslat harmonizált és kevésbé korlátozó szabályokat vezet be, például azzal, hogy nem egészíti ki azon áruk és szolgáltatások már így is hosszú jegyzékét, amelyekre kedvezményes adómértéket lehet alkalmazni, hanem egy negatív listát vezet be.

A bizottság jogszabály-tervezetének javasolt változtatásai még az Európa Tanács elé kerülnek.

MTI