Pakisztán 18 külföldi civil szervezetet utasított ki

2018. október 4. 22:08

Pakisztán 18 külföldi civil szervezetet (NGO) utasított arra, hogy hagyjon fel tevékenységével és hagyja el az országot – közölte csütörtökön az ActionAid nevű segélyszervezet.

A mostani az iszlámábádi hatóságok újabb intézkedése a külföldről támogatott civil szervezetekkel szemben.

A főként oktatással, szegénység elleni küzdelemmel és emberi jogokkal foglalkozó johannesburgi székhelyű ActionAid szerint a szervezet az ország elhagyására vonatkozó felszólítást kapott a pakisztáni belügyminisztériumtól.

Abdul Halik, az ActionAid pakisztáni igazgatója szerint a tárca nem indokolta döntését. Az NGO állásfoglalásában az intézkedést „a civiltársadalom és az emberi jogokat védő szervezetek elleni támadásként” értékelte.

Az ActionAid a tizenhét másik szervezettel együtt azok közé a 27 NGO közé tartozik, amelyeket tavaly decemberben a pakisztáni kormány már felszólított a dél-ázsiai ország elhagyására.

Halik szerint a belügyminisztérium egyik tisztségviselője arról tájékoztatta, hogy mind a 18 szervezetnek elutasították a pakisztáni kormánynál a tavalyi felszólítást követően benyújtott fellebbezését.

Az ActionAid számára megküldött levél, amelybe a Reuters betekintést nyert, nem szól a döntés elleni fellebbezés lehetőségéről, mindössze nyitva hagyja a szervezetek számára, hogy félév múltán újra regisztráltassák magukat a hatóságoknál.

„A (döntés) közvetlen áldozatai átlagos pakisztáni családok ezrei lesznek, akiket az ActionAid jogaik védelmében és egy jobb élet felépítése érdekében segített” – áll a szervezet nyilatkozatában.

„Pakisztán döntése, hogy bezárja az ActionAid és más nemzetközi NGO-kat, azt jelzi, hogy aggasztó mértékben fokozódnak a civiltársadalom, az akadémikusok, és az újságírók elleni támadások” – tette hozzá.

Elemzők korábbi véleménye szerint a külföldi civil szervezetek ellen irányuló döntés hátterében az áll: a pakisztáni vezetésnek az a gyanúja, hogy nyugati országok kémkedésre használnak egyes NGO-kat. 2017 decemberében a pakisztáni kormány egy segélyszervezetet például azzal vádolt, hogy „államellenes tevékenységet folytat”.

Iszlámábád haragját a Save the Children nemzetközi gyermekvédő szervezet váltotta ki, amelyet azzal gyanúsítottak: hamis indokok alapján oltókampányt indított azért, hogy segítsen az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) megtalálni az egykori al-Kaida vezért, Oszama Bin Ladent. A Save The Children tagadta a vádakat. Az oltókampányt vezető pakisztáni orvos jelenleg is börtönben van.

MTI