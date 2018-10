Bterr Kavanaugh ellen dolgozik egy Soros-lobbicsoport

2018. október 5. 15:20

Robert Reich, Bill Clinton volt amerikai elnök munkaügyi minisztere elektronikus üzenetben kért adományokat a Soros György támogatását élvező MoveOn.org nevű lobbicsoport rendkívüli kampányára "Brett Kavanaugh főbírójelölt megállítása" érdekében - írta a breitbart.com jobboldali hír- és véleményportál.

A csütörtökön elküldött e-mailben a nonprofit szervezet azt írta, hogy elkészült az akcióterve a szexuális zaklatással vádolt Kavanaugh félreállítására. Ennek keretében megmozdulásokat szerveznek a szenátus washingtoni épületeinél. A tiltakozásra több kulcsfontosságú államból szállítanának választópolgárokat a fővárosba.

A MoveOn.org emellett jelezte: nyomást kíván gyakorolni a Kavanaugh főbírósága ügyében ingadozó, befolyásos szenátorokra, köztük Susan Collinsra, Maine állam szenátorára. A szervezet Maine-ben tartott megmozdulásokkal és hirdetésekkel akarja Kavanaugh ellen fordítani Collinst.

Az aktivisták továbbá hangsúlyozták, hogy a novemberi félidős választásokon számon fogják kérni a republikánus politikusokat, akik a múlt heti meghallgatáson rendíthetetlenül kiálltak a főbírójelölt mellett, és minden eszközzel igyekeztek hiteltelenné tenni egyik feltételezett áldozata, Christine Blasey Ford kaliforniai pszichológusnő vallomását. A MoveOn.org azt szeretné elérni, hogy a voksolás következményeként véget érjen a republikánusok uralma a kongresszusban, és az áldozatoknak hitelt adó, a nőkre odafigyelő politikusok kerüljenek az amerikai törvényhozásba.

"Alig egy hét leforgása alatt Donald Trump amerikai elnök, Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője, és Brett Kavanaugh főbírójelölt nevetség tárgyává tette a szenátust, a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) és a legfelsőbb bíróságot" - panaszolta a demokrata Robert Reich.

Az egyetemi oktatóként is tevékenykedő Reich azonban mélyen hallgatott arról, hogy a szenátus igazságügyi bizottságának egyik vezető tagja, Dianne Feinstein hetekig szándékosan nem tárta nyilvánosság elé Christine Blasey Ford vádját, majd egy jól időzített pillanatban politikai célokra használta fel azt - hívta fel a figyelmet a breitbart.com oknyomozó riportere, Aaron Klein.

A MoveOn.org központi szerepet tölt be a Kavanaugh kinevezése elleni kampányban. A csoportot Soros Györgyön kívül a Tides Foundation nevű baloldali szervezet is pénzeli, amely kapcsolatban áll a milliárdos Nyílt Társadalom Alapítványával, és szintén a pénzmágnás támogatását élvezi. A MoveOn egy mozgalomként született meg 1998-ban válaszul a Bill Clinton elleni alkotmányos vádeljárásra, amelyet az igazságszolgáltatás akadályozása és hamis tanúzás miatt indítottak meg ellene. A csoport tagjai párthovatartozástól függetlenül egyetértettek egy dologban: a vádeljárás helyett róják meg Clintont, és lépjenek tovább (move on) a sürgetőbb kérdések megoldása felé. A mozgalom azóta kinőtte magát, és dollármilliókat gyűjtött több demokrata jelöltnek.

MTI