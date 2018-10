Volner Jánosék nem adják vissza mandátumukat

2018. október 6. 13:14

Nem adja vissza országgyűlési képviselői mandátumát a Jobbik frakciójából péntek este kizárt Volner János és a kevéssel később kilépését bejelentő Apáti István és Fülöp Erik. Ezt mindhármuk nevében írta Volner János szombaton a Facebook-oldalán.

A politikus arról írt: amikor 2011 végén egy aláírt lemondó nyilatkozattal a pártelnökség kezébe adta mandátuma sorsát, "a Jobbik még egy valódi, nemzeti értékrendű párt volt, ahol fel sem merülhetett, hogy a megüresedett helyet olyan képviselő fogja átvenni, aki keresi a baloldallal történő összeborulás lehetőségét".

"Most már sajnos nem ez a helyzet, így - ezt Apáti István és Fülöp Erik nevében is mondhatom - a mandátumainkat megtartjuk, és továbbra is a nemzet ügyét fogjuk velük szolgálni" - fogalmazott.

Volner Jánost - 17 támogató, négy ellenző és három tartózkodó voks mellett - pénteken késő este zárta ki soraiból a Jobbik-frakció.

Képviselőtársa, a párt szóvivője, Jakab Péter akkor azt közölte: Volner János ellen - az elmúlt három hónapban kifejtett, részletezni nem kívánt tevékenysége miatt - etikai vizsgálatot kezdeményezett a pártelnökség. Volner János péntek reggel megjelent - a Jobbik választókerületi elnökeinek és szervezőinek címzett - levele "csak az utolsó csepp volt a pohárban" - mondta. Jakab Péter szerint a levélben csúsztatások, valótlanságok nagy számban szerepelnek.

A kizárásról döntő rendkívüli frakcióülés összehívásának okaként Volner Jánosnak a "Jobbik-középvezetőknek elküldött és Fidesz-médiumoknál landolt" pénteki levelét említette a szóvivő. Kijelentette: az írást "nagyon nehéz volt másképp értelmezni, mint ami a Jobbik ellen hat, és ami persze a Jobbik ellen hat, az a Fideszt segíti".

MTI