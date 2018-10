NB I - Emberhátrányban játszott döntetlent a Fradi

A listavezető Ferencváros kétszer egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott szombaton a vendég Debrecen együttesével a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójában, a házigazdák a 32. perctől emberhátrányban futballoztak.

A Ferencváros sorozatban 22. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, az NB I-ben pályaválasztóként immár 26 találkozó óta nem szenvedett vereséget.



OTP Bank Liga, 10. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 2-2 (0-1)



Groupama Aréna, 8911 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Lanzafame (48., 82.), illetve Takács T. (20.), Szécsi (74.)

piros lap: Heister (32.)

sárga lap: Heister (24.), Lanzafame (50.), illetve Bódi (10.), Csősz (41.), Szécsi (69.), Nagy S. (82.), Kinyik (90.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Heister - Sigér, Spirovski (Böde, 80.) - Varga R. (Csernik, 80.), Bőle, Petrjak - Lanzafame (Finnbogason, 88.)



Debreceni VSC: Nagy S. - Kusnyír, Pávkovics, Kinyik, Barna - Haris, Csősz - Varga K. (Szatmári, 85.), Szécsi, Bódi (Bereczki, 61.) - Takács T. (Könyves, 65.)



Tempós iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a vendégcsapat kezdett el előbb veszélyesebben futballozni, így nem keltett meglepetést, amikor a 20. percben Takács Tamás góljával - Bódi Ádámtól kapott remek beadást - megszerezte a vezetést. A kapott gól után azonnal nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Ferencváros, és lendületét az sem törte meg, hogy létszámban megfogyatkozott: Marcel Heister nyolc perc alatt gyűjtött be két sárga lapot. A szünet előtt sorra alakította ki a gólhelyzeteket a házigazda, de az eredmény nem változott. A debreceni csapat beszorult a saját tizenhatosának környékére, kapusuk, Nagy Sándor kétszer is bravúrral védett.

A 48. percben Davide Lanzafame csúsztatott fejesével egyenlített a Ferencváros, amely továbbra is támadásban maradt, és kapura is veszélyes tudott lenni. A létszámfölényben lévő vendégek inkább kontráztak, és a nyomasztó hazai mezőnyfölény ellenére az egyik ilyen akciójuk végén a 74. percben Szécsi Márk góljával ismét előnyhöz jutottak. Lanzafame azonban másodszor is egyenlített - egy szabadrúgás utáni lecsorgó labdát lőtt a kapuba 10 méterről -, így a tabella éllovasa kiharcolta a döntetlent.

MTI