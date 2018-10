Novák: versenyképességi tényező a családbarát szellem

Ma már versenyképességi tényező a családbarát szellem a munkaerőpiacon, keresettek azok a cégek, ahol tekintettel vannak a dolgozók családi életére - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Családbarát munkahely pályázat díjátadó ünnepségén.

Novák Katalin hozzátette, ez azonban nem jelenti azt, hogy a családbarát munkahelyeken kevesebbet kellene dolgozni, rövidebbek a munkanapok, hosszabbak a hétvégék, ezeken a helyeken is nagyon jól kell teljesíteni, ám a dolgozók hatékonyabbak tudnak lenni, ha támogatást kapnak családi életükhöz.

Családbarát munkahely címet idén hatan kaptak:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala,

az Igazságügyi Minisztérium,

a Magyar Nemzeti Bank,

a Magyar Államkincstár,

a Gyulai Törvényszék és

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Novák Katalin örömét fejezte ki, hogy a munkaerőpiacra visszatérő kisgyermekes anyák életét segítő programok mellett voltak apáknak szólók is, továbbá a pályázatokban megjelentek a párválasztás, a családalapítás előtt állók, valamint a szüleikről gondoskodók szempontjai is. A Családbarát munkahely elismerés ne csak egy oklevél legyen az intézmények falán, hanem váljon vezérelvvé, mentalitássá, honosodjon meg kultúraként a hétköznapokban is! - hangoztatta az államtitkár.

Novák Katalin kitért arra is, hogy a közigazgatás átszervezésénél érvényesíteni fogják a családbarát szempontrendszert. Az elismerő címek mellett 42 további munkaadót is díjaztak családbarát programjaikért; az okleveleket Novák Katalin és Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át. Az egyenként legfeljebb 5 millió forintos támogatással is járó elismeréseket négy kategóriában ítélték oda: kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint költségvetési szervek részére.

A díjazottak között volt az Országos Mentőszolgálat, a Debreceni Ítélőtábla, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a Központi Statisztikai Hivatal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, továbbá az állampusztai és a tiszalöki országos büntetés-végrehajtási intézet, valamint a Debreceni Egyetem és az ünnepségnek helyet adó Óbudai Egyetem.

A Családbarát munkahely pályázatot nyolcadik alkalommal hirdette meg az Emmi. A kiírás célja egyebek mellett olyan programok támogatása, melyek elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat egyszerre díjazza és ismeri el a munkahelyek már létező és tervezett családbarát intézkedéseit és fejlesztéseit.

Családbarát programjaiért kitüntették a Budakeszi Vadasparkot

Az Agrárminisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán Az év családbarát ökoturisztikai élménye elnevezésű díjjal tüntették ki a Budakeszi Vadasparkot - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A vadaspark az állatvilág bemutatása mellett fejleszti szolgáltatási hátterét. A pályázatban értékelték a baba-mama kuckót, az ingyenesen kölcsönözhető terepbabakocsikat, valamint az erdő játékos megismertetését szolgáló tematikus játszóterek és tanösvények hálózatát, illetve a közösségi oldalak és képmegosztók tudatos használatát.

Az ökoturisztikai létesítmények és programok szervezői számára kínált felhívásra 21 szervezet 33 pályázatot nyújtott be. A cím elnyerésére erdőgazdaságok, natúrparkok, nemzeti parkok igazgatóságai, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások pályázathattak, összesen négy kategóriában.

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében működődik a Pest megyei Budakeszin, Budapest nyugati szomszédságában. A parkot 1979-ben nyitották meg; célja a Magyarországon élő és európai vadfajok és házi állatok bemutatása.

A vadaspark 26 hektáros területén természetes, erdei környezetben él 32 állatfaj mintegy 120 egyede. A létesítményt 2017-ben 182 ezer látogató kereste fel, a szervezet munkáját közel 1100 önkéntes támogatja.