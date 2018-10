Új hajó indult útnak a Földközi-tengeren

2018. október 8. 17:53

Új hajót indított útnak olasz zászló alatt csütörtökön több civil szervezet a Földközi-tengerre azt követően, hogy a segélyszervezetek által működtetett Aquarius mentőhajó nem hajózhat ki Marseille-i állomáshelyéről, mivel a panamai hajózási hatóság korábban visszavonta regisztrációját. Működése két és fél éve alatt az Aquarius csaknem 30 ezer embert mentett ki a tengerből.

„A Mare Jonio úton van! A Mediterraneával együttműködve visszatértünk a tengerre, hogy továbbra is éberen figyeljünk, és kihívást intézzünk azzal az európai politikával szemben, amely hagyja vízbe fulladni az embereket” – írta csütörtöki délutáni Twitter-bejegyzésében a Sea-Watch német civil szervezet, a kezdeményezés egyik támogatója. A tengeri hajóforgalom megfigyelésével foglalkozó honlapok szerint az olasz lobogó alatt közlekedő Mare Jonio vontatóhajó szerda este hagyta el a szicíliai Augusta kikötőjét déli irányba.

Közben a marokkói belügyminiszter nyilatkozatában kijelentette, hogy inkább arról kellene beszélni, mi a szerepe ezeknek a hajóknak. Arról is beszélt, hogy egyre többen akarnak Marokkóból elindulni Európa felé, e mögött pedig szerinte egyértelműen a Földközi-tengeren lévő civil szervezetek flottái állnak.

Marokkó pénzt kérne az EU-tól

Marokkónak az az érdeke, hogy pénzt kérjen az Európai Uniótól a bevándorlók féken tartására – fogalmazott Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Marokkó egy olyan megállapodást szeretne, mint amelyet Törökországgal is kötött az unió, azonban a szakértő szerint Marokkó igényeit sok esetben fenntartással kell kezelni.

Amióta Olaszországban sarkára állt a politikai vezetés és fellép a migránshajók ellen, az emberáradat egyik napról a másikra lecsendesült, sokkal kevesebben mennek Olaszországba – fűzte hozzá Kovács István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A bevándorlás a legközpontibb téma Európában

Az Aquariussal kapcsolatban elmondta, hogy a hajó panamai zászló alatt hajózott, de olasz nyomásra visszavonták regisztrációját. A közelmúltban sokan tüntettek ellene és mellette is, de Kovács István szerint, mivel a bevándorlás a legközpontibb téma Európában, és annak jelentős „szelete” az NGO-hajók, ezért mindig lesznek ellenállók és támogatók.

Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter nem zárta ki, hogy a francia segélyszerveztek által működtetett Aquarius mentőhajó francia regisztrációt kap, amennyiben megfelel a Franciaország által előírt feltételeknek.

Több ezren tüntettek

Franciaországban több mint harminc városban és más európai városokban is több ezren tüntettek szombaton azért, hogy az Aquarius európai regisztrációval újraindíthassa a mentőakciót a Földközi-tengeren a líbiai partoknál. Megjegyezte, a tüntetések tekintetében jól látszik, hogy a résztvevők többsége már bevándorló hátterű, akik olyan politikai réteget biztosítanak, amelyek már nemcsak választásokat tudnak eldönteni, de egy konkrét téma mellett is ki tudnak állni – magyarázta a szakértő.

Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) francia segélyszervezetek 2016 februárja óta mentik a Földközi-tengeren a migránsokat az Aquariussal, amely a regisztrációs probléma miatt egyelőre nem tud ismét kihajózni. A francia szervezetek ezért Franciaországtól, illetve a többi európai országtól kértek új regisztrációt.

Kovács István elmondta, az utóbbi hónapokban ugyanakkor Franciaország többször is kijelentette, hogy nem engedi, hogy a migránsokat szállító hajók közvetlenül kössenek ki Franciaországban. A máshol partot érő migránsok csak egy kis részét fogadja be, megtartva a látszatot, hogy a francia kormány továbbra is befogadó politikát folytat – fűzte hozzá Kovács István.

