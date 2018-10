Késsel támadtak egymásra a migránsok Boszniában

2018. október 9. 09:48

A szarajevói vasútállomásnál estek egymásnak a bevándorlók Boszniában, a rendőröknek kellett szétválasztaniuk az afgán és pakisztáni csoportokat. Az elmúlt egy évben több mint tizenötezer bevándorló érkezett illegálisan Boszniába, emiatt a hétvégi parlamenti választások kampányának egyik fontos témája is a bevándorlás volt.

Vasárnap délután késsel támadtak egymásra migránsok a szarajevói vasútállomás közelében. A bosnyák sajtó beszámolója szerint a fővárosban szír és pakisztáni bevándorlók kerültek összetűzésbe, amiből tömegverekedés alakult ki. A feldühödött migránsokat csak a rendőrök tudták lenyugtatni. A mentők egy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Bosznia-Hercegovinában fél évvel ezelőtt kezdődött a migrációs válság. Azóta csaknem 16 ezren léptek be az országba illegálisan. A legtöbben – a mielőbbi továbbjutás reményében – a horvát határhoz közeli területeken várakoznak, de ismét egyre többen gyülekeznek Szarajevóban is.

Az elmúlt hónapokban országszerte megnőtt a bűncselekmények száma. Két hete például egy fővárosi lakásban kész fegyverarzenált találtak a hatóságok. Bihács közelében pedig néhány napja három líbiai bevándorló verekedett össze. A rendőrség emberölés kísérlete miatt indított nyomozást. A hivatalos adatok szerint az év eleje óta Bihácsban 43 bűncselekményt követtek el bevándorlók, a nem megerősített esetek száma pedig a több százat is elérheti.

A folyamatosan romló biztonság miatt sokan a kormányt hibáztatják.

Bosznia-Hercegovinában a hétvégén tartottak általános választásokat. A vegyes etnikai összetételű országban a politikusok főleg a nemzeti érzelmekre ható üzenetekkel kampányoltak, de a migrációs válság is meghatározó téma volt.

Az előzetes eredmények szerint a háromtagú kollektív államelnökség szerb tagja Milorad Dodik lett, aki kezdettől hangsúlyozta migrációellenes álláspontját. A boszniai szerbek vezetője korábban azt is megfogalmazta, hogy szerinte a határok lezárása, és a bevándorlók visszafordítása lenne a legjobb módja az ország megvédésének. Arról is beszélt, hogy szerinte a migrációs krízist a bosnyákok generálták, mert ők jóindulattal tekintenek a muszlim bevándorlókra, így nem is tettek hatékony intézkedéseket az ügyben.

A népvándorlásnak legjobban kitett Bihácson már többször is tüntettek a helyiek a kormány tétlensége miatt. Szerintük a hatóságok a csőd szélére taszítják az ország e részét.

hirado.hu - M1