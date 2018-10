Vass István Zoltán kapta a Szepesi-díjat

2018. október 9. 13:23

Vass István Zoltán vehette át a Szepesi-díjat, Várady Béla özvegye, Gazdag Judit pedig az Östreicher-díjat - az elismeréseket negyedszer ítélte oda a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány.

A Szepesi György-díjat a magyar labdarúgás ügye iránt elkötelezett sportújságíró veheti át, míg az Östreicher Emil-díjat olyan hozzátartozó kapja, aki egy már elhunyt, korábbi nagy futballista pályafutását, életét segítette a háttérből a nyugodt családi légkör megteremtésével.

Szöllősi György, a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány kuratórium elnöke a keddi díjátadón - amelyre a Groupama Arénában került sor - kiemelte: vannak ragyogó sportújságírók, sportkommentátorok, akik méltók Szepesi György szakmai örökére, illetve a korábbi bálványok hozzátartozóiról sem szabad elfeledkezni.

Vass István Zoltánt Ballai Attila, a Mediaworks Hungary Zrt. sportüzletág igazgatója, Feleki-díjas sportújságíró méltatta. A 76 éves rádióriporter négy évtized alatt több mint 1500 futballmeccsről,

számos kézilabdameccsről, világbajnokságról és olimpiai aranyérmekről tudósított. Vass István Zoltán elárulta: megfigyelte, hogy amikor valakit kitüntetnek, akkor mindig végtelenül szerény marad. "És most itt állok én kitüntetettként, és nem tudom, van-e mire szerénynek lennem" - mondta. Hozzátette: furcsa szakma a sportújságíróké, mert munkájuk kapcsán mindig ki vannak szolgáltatva a sportolóknak. "Mit ér a legkitűnőbben megkomponált sportműsor, a legfrappánsabb közvetítés, a legigényesebben megírt cikk, ha nem áll mögötte a sportolók teljesítménye" - fogalmazott. Vass István Zoltán azzal zárta beszédét, hogy betegség miatt nem tudott elmenni Szepesi György augusztusi temetésére, de a díj névadója most ezzel az elismeréssel "üzent neki".

Az európai Ezüstcipős Várady Béla pályafutására Hegyi Iván írásával emlékeztek a jelenlévők. A Vasas 36-szoros válogatott támadója 2014-ben, 60 évesen hunyt el. Gazdag Judit könnyeivel küzdve vette át az elismerést, majd elmondta: rendkívül megható számára a díj és az ünnepség is. "A családom, a lányaim nevében köszönöm szépen mindenkinek, aki Bélára és rám gondolt, akik segítettek nekünk" - hangsúlyozta.

Az alapítványtevő Puskás Ferencné szándéka szerint mindkét díj egymillió forintos pénzjutalommal jár. Az idei díjak átadását Mészáros Lőrinc és az R-Kord Kft., valamint a Ferencvárosi Torna Club segítsége tette lehetővé.



Az eddigi kitüntetettek:

Szepesi-díj:

Novotny Zoltán (2015)

Hajdú B. István (2016)

Gulyás László (2017)



Östreicher-díj:

Mester Emilné Czibor Zsuzsanna (2015)

Hamzsek Jolán és Tóth Zsófia (2016)

Deák Ferencné Diósy Ilona (2017)

MTI