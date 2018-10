Bolgár újságírónő meggyilkolása - egy ember őrizetben

2018. október 9. 17:58

A bolgár rendőrség őrizetbe vett egy gyanúsítottat Viktorija Marinova oknyomozó riporter meggyilkolása ügyében, akinek holttestét négy napja találták meg szülővárosa, Rusze egyik parkjában – közölte kedden egy a nyomozásra rálátással bíró kormányzati forrás.

A névtelenül nyilatkozó bolgár tisztségviselő részletekbe nem bocsátkozott.

Teodor Atanaszov, a bolgár belügyi tárca regionális igazgatóságának vezetője korábban a BTA hírügynökséggel azt közölte, hogy egy román útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárt hallgatnak ki a gyilkossággal kapcsolatban. „A férfit 24 órára vették őrizetbe, és együttműködik a hatóságokkal a nyomozásban” – idézte Atanaszovot a BNR.bg hírportál.

A bolgár hatóságok szerint a gyanúsított jelenleg az alibijét igyekszik tisztázni. A szófiai belügyminisztérium szóvivője szerint a tárca a nap folyamán közleményt adhat ki erről. A bolgár közszolgálati rádió olyan értesülést közölt, hogy a gyanúsított egy román-moldovai kettős állampolgár.

A román külügyminisztérium közlése szerint Bukarestet eddig nem értesítették arról, hogy a nyomozással összefüggésben őrizetbe vettek vagy letartóztattak volna egy román állampolgárt, illetve konzuli segítségért sem folyamodtak a bolgár hatóságok. „A szófiai román nagykövetség figyelemmel kíséri az ügyet, és a szóban forgó személy kilétére, illetve állampolgárságára vonatkozó információk megosztására kérte a helyi hatóságokat” – idézi a külügyi tárca közleményét a Mediafax román hírügynökség.

A Monitor.bg hírportál pedig úgy tudja, hogy az ügyben számos gyanúsított is van. A rendőrség vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a gyilkos Romániába szökött. A hírportál szerint az egyik gyanúsított ruszei lakásán a hatóságok állítólag megtalálták az újságírónő személyes holmijait is.

A nemi erőszak és brutális gyilkosság áldozatává vált Marinova egy kis ruszei tévécsatorna, a TVN egyik igazgatója és két oknyomozó programjának műsorvezetője volt, és korrupciós ügyek feltárásával foglalkozott. Legutóbb a GP-gate nevű ügyön dolgozott, melyben több újságíró annak járt utána, hogy építési vállalkozások és tanácsadó cégek hogyan rövidítették meg az adófizetőket több millió levával európai uniós támogatásokból. Az ügy onnan kapta nevét, hogy az esetenként a projektek 30-40 százalékát kitevő “korrupciós felárak” szálai a GP nevű vállalatcsoportnál futottak össze.

hirado.hu - MTI