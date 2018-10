A Soros-hálózat valóságáról ír a Wall Street Journal

2018. október 9. 22:00

Nem szélsőjobbos összeesküvéselmélet Donald Trump amerikai elnök azon megjegyzése, hogy a washingtoni tüntetéseket Soros György és mások fizették, hanem ez a valóság – írja egy magát liberális feministának nevező, muszlim bevándorló újságírónő a liberális mainstreamet képviselő Wall Street Journalban. „Amit összeszedtem, nyílt titok, de az újságírók többnyire kerülik, hogy írjanak róla” – írja Asra Q. Nomani.

„Órákkal az elnökválasztás után kezdtem el kutatni az »ellenállás« anyagi forrásai után 2016-ban. A kutatásaim eredményét közzé is tettem. A 2017. január 21-i Nők Menetén részt vevő szervezetek közül legalább az ötven legnagyobb kapott támogatást Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától vagy egy hasonló szervezettől a »Soros-házon« belül, ahogy azt a filantróp birodalmon belül hívták egykoron. A Soros által támogatott partnerek száma azóta 80 körülire nőtt. A szombati, Kavanaugh-ellenes tüntetéseken részt vevő szervezetek közül legalább a legnagyobb 20 Soros által támogatott szervezet volt” – írja a Wall Street Journalban Asra Q. Nomani.

Nomani egyébként saját magát liberális feministának tartja. „Liberális feminista vagyok, akinek az abortuszról és a melegházasságról vallott nézetei azonosak a Demokrata Pártéval”.

Két éve a Washington Postban arról írt: ő muszlim bevándorló nőként lett Trump szavazója. Az előző hetekben a Mandineren is nyomon követhették a Brett Kavanaugh főbíró megerősítésével kapcsolatos amerikai közéleti hisztériát. Az alkotmányértelmező hatáskörrel rendelkező Legfelsőbb Bíróságra Donald Trump nevezte ki nyáron egy távozó főbíró helyére Brett Kavanaugh-t, aki az elnök második jelölése volt.

Mivel megerősítése esetén a Legfelsőbb Bíróságon 5-4-es arányban konzervatív többség alakult volna ki, ezért a demokraták mindent bevetettek, hogy megakadályozzák a jelölést, amit meg kell erősítenie a Szenátusnak. A sorban felhozott, Kavanaugh középiskolai és egyetemi éveire vonatkozó, bizonyíthatatlan zaklatási vádak ellenére a minimális republikánus többség beleállt a jelölésbe, és megerősítette Kavanugh-t, mint főbírót.

A procedúrát Kavanaugh szeptemberi szenátusi meghallgatásától kezdve szombati megszavazásáig folyamatosan baloldali tüntetések kísérték. Donald Trump több tweetben és nyilatkozatban „mérges balos csőcseléknek” nevezte a tüntetőket, illetve „professzionális tüntetőknek”, akik „drága transzparenseket” hordoznak, és akiket „Soros György és mások fizetnek”. Donald Trumpot rögtön szélsőjobbos összeesküvéselméletek felkarolásával és antiszemitizmussal gyanúsították meg.

A jellemzően a liberális mainstreamet képviselő Wall Street Journal szerzője szerint azonban a fenti kutatásai alapján Trump megjegyzésében „van igazság”, hiszen „míg a legtöbb tüntetőt nem fizetik erőfeszítéseiért, a Capitoliumnál szombaton tartott demonstrációkat” – írja Nomani – „olyan csoportok szervezték, amelyeknek Soros György fontos pártfogója”.

Mint Nomani kifejti, a szombati tüntetéseken használt transzparensek „ismerős demokrata érdekvédelmi csoportoktól származnak, akik milliókat kaptak Sorostól”.

Ilyen az American Civil Liberties Union (baloldali szakszervezeti szövetség), a Leadership Conference on Civil and Human Rights (civil szervezetek ernyőszervezete), az abortuszgyárairól híres, szélsőbalos Planned Parenthood, az abortusz lehetőségét szélesíteni kívánó NARAL Pro-Choice America, a haladó-baloldali politikai ügyeket zászlajára tűző Center for Popular Democracy, a melegjogi Human Rights Campaign, a MoveOn.org, ami egy Demokrata Párthoz kötődő lobbicsoport, amelyet Soros-pénzből alapítottak és mások.

Nomani azt írja: „a szombati tüntetések és a törvényellenes akciók egy jól megtámogatott, összehangolt hálózat részei voltak, amely buszokat, szállodai szobákat és templomokat bérel az ilyen agitációihoz”. Hozzáteszi: korábban feliratkozott a MoveOn.orgot a vasárnap esti telefonhívásaira, amelyben mindig tájékoztatják szimpatizánsaikat az akcióikról, s még mindig kap figyelmeztetéseket a stratégiai összejöveteleikről. „Az utolsó a #stopKavanaugh volt.”

