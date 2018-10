Dragnea: nem a PSD kudarca a referendum

2018. október 10. 14:13

Nem tartja a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) vagy személyes kudarcának Liviu Dragnea pártelnök, hogy az alacsony részvétel miatt érvénytelenül végződött a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról rendezett népszavazás.

Erről szerdán beszélt a PSD elnöke a parlament folyosóján, amikor három nappal a népszavazás után először lépett a nyilvánosság elé.

Dragnea manipulációnak nevezte és elutasította azt az - ellenzéki pártok és a román ortodox egyház által is hangoztatott - értelmezést, miszerint a választók azért maradtak távol az urnáktól, hogy a PSD-t, vagy személy szerint őt büntessék. Rámutatott: a PSD-nek nem kell kielemeznie a történteket, mert nem a PSD választási szerepléséről van szó, a párt nem biztatta részvételre híveit, csak tájékoztató kampányt folytatott.

"Miért lenne a PSD kudarca? Csaknem négymillió ember igennel voksolt. Ha ez kudarc, akkor mindnyájunk kudarca, akik igennel szavaztunk. De mi nem pártokként vettünk részt a voksoláson, nem lehet valamely párt kudarca. Az alkotmánymódosító törvényt sem csak a kormánykoalíció szavazta meg" - mutatott rá a pártelnök.

Dragnea emlékeztetett: a sok millió külföldön dolgozó, de a választói névjegyzékben szereplő román állampolgár miatt nehéz akár a 30 százalékos érvényességi küszöböt is teljesíteni egy referendumon. Kifejtette: a maga részéről nem ért egyet azzal, hogy a népszavazáson bármilyen küszöböt is meghatározzanak, mert akármilyen kérdésről is lenne szó, akik nem értenek egyet, azok mindig bojkottálni fogják a voksolást, ami torzítja az eredményt.

"Ha eltörölnénk az érvényességi küszöböt, akkor nyilván sokkal nagyobb részvételt érnénk el, mert az illető kérdés ellenzői is elmennének szavazni" - érvelt a pártelnök.

Romániában a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról rendezett népszavazáson a jogosultak 21 százaléka vett részt, 92 százalékuk "igennel" szavazott, mivel azonban a részvétel nem érte el a 30 százalékos érvényességi küszöböt, a keresztény családszervezetek által kezdeményezett módosítást nem vezetik be az alaptörvénybe.

MTI