Soros emberei a Kavanaugh elleni tüntetések mögött

2018. október 10. 21:59

Soros György emberei állnak az azóta főbíróvá választott Brett Kavanaugh elleni tüntetések mögött az Egyesült Államokban – számolt be a Wall Street Journal egyik, magát baloldali feministának valló újságírója. Asra Nomani szerint azok, akik demonstrálnak, valójában megélhetési tüntetők, drága táblákkal. A számlákat pedig Soros György és szervezetei rendezték.

Soros György menetelései Washingtonban – a szombati tüntetések és a törvényellenes akciók jól finanszírozott hálózatoknak köszönhetők – címmel közölt cikket a tekintélyes Wall Street Journal. A lapnak egy magát feministának nevező, muszlim bevándorló újságíró, Asra Nomani fejtette ki, hogy igaza van az amerikai elnöknek, amikor azt állítja, hogy a Brett Kavanaugh főbíró elleni tüntetéseket Soros György hálózatai fizették.

Donald Trump amerikai elnök jelöltjét a hétvégén választották meg főbírónak. Kavanaugh támogatásával a legfelsőbb bíróságban konzervatív többség alakult ki. Az elnök által nagyszerű jellemnek nevezett főbíró azóta hivatalosan is letette esküjét, és ünnepélyes beiktatása is megtörtént.

Trump júliusban jelölte Kavanaugh szövetségi bírót a legfelsőbb bíróság tagjának. Kinevezését azonban hosszú viták és bizottsági meghallgatások előzték meg, mert egy pszichológusnő azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őt a nyolcvanas évek elején. Az FBI azonban azt állapította meg, hogy a vádak alaptalanok voltak.

A szövetségi bíró kinevezését szombaton végül támogatták, azonban megszavazása után is folyamatosan, több ezren tüntettek az utcákon az új főbíró személye ellen. Az elnök többször is szörnyűségesnek nevezte a demokrata politikusok támadásait Kavanaugh ellen, majd Twitter-oldalán arról írt, hogy szerinte Soros György és szervezetei állnak a lejáratási akciók mögött.

Ezt megelőzően a Breitbart hírportál cikkezett arról, hogy a baloldali lejáratókampány mögött Soros György támogatását élvező szervezetek állnak. Azt írták: egy MoveOn nevű szervezet egy kör-e-mailben kért pénzt, hogy ennek segítségével megakadályozhassák Kavanaugh megválasztását. A cikk szerint a lobbicsoport legnagyobb támogatói közé tartozik Soros Nyílt Társadalom Alapítványa is.

A muszlim újságíró, Asra Nomani a Wall Street Journalben most saját kutatási eredményeit tette közzé. Azt írja, a szombati tüntetések egy összehangolt hálózat részei voltak, amely buszokat, szállodai szobákat és templomokat is bérel az ilyen akciókhoz. Példaként említi, hogy saját maga is feliratkozott a MoveOn telefonlistájára. Így meg is kapta a legutóbbi akciófelhívásukat, ez pedig a „stop Kavanaugh” volt.

A tüntetéseken használt transzparensek is olyan érdekvédelmi csoportoktól származnak, amelyek dollármilliókat kapnak Soros Györgytől. Az újságíró szerint a főbíró elleni tüntetéseken részt vevő szervezetek közül legalább a legnagyobb húsz a milliárdoshoz köthető.

A saját magát liberálisnak valló újságíró két éve a Washington Postban írt arról, hogy muszlim bevándorlóként lett Donald Trump szavazója. Most úgy fogalmaz: amit megírt a Soros-hálózatról az nyílt titok, de az újságírók többnyire kikerülik, hogy írjanak róla.

hirado.hu - M1