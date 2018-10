Párbeszéd - népszavazás a tandíjmentességről

2018. október 12. 15:40

A Párbeszéd népszavazást kezdeményez a felsőoktatási intézmények tandíjmentességének megőrzése érdekében.

Erőss Gábor, az ellenzéki párt elnökségi tagja, oktatási szakpolitikusa pénteken, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épülete előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Fidesz tíz éve feltett kérdését nyújtják most be újra, hogy kiderüljön, a kormánypárt továbbra is beengedi-e a fiatalokat a főiskolákra és egyetemekre, vagy elzárja előlük a továbbtanulás lehetőségét.

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni?" - ismertette kérdésüket a Párbeszéd politikusa, aki szerint a Fidesz először a Budapesti Corvinus Egyetemet, majd valamennyi intézményt privatizálni kívánja, amivel az eddig is nagyon igazságtalan felsőoktatási rendszerben tovább szűkítené a hozzáférést a továbbtanuláshoz.

A Fidesz ezzel a lépéssel látszólag visszaadná az egyetemek autonómiáját, valójában azonban "kiprivatizálná a közvagyont" és "fideszes hűbérurak kezébe" tenné az intézményeket - fogalmazott Erőss Gábor.

Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője ugyanitt elmondta, az alapjövedelemre vonatkozó javaslatuk egyik legnagyobb nyertesei éppen a felsőoktatási hallgatók lennének, akik öt év alatt 3,6 millió forintos támogatást kapnának tanulmányaik elvégzéséhez.

MTI