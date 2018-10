Tematikus vidámparkot terveznek a Balatonnál

2018. október 12. 15:59

Egy nagyszabású turisztikai attrakció­val tennék még vonzóbbá a Balatont és a Dráva-közeli Kaproncát a hazai és a környező országok utazóinak a határon átnyúló magyar–horvát együttműködési programmal. A két ország turisztikai szervezeteinek vezetői a minap Siófokon tekintették át az az Interreg V-A Magyarország–Horvátország együttműködési program 2014–2020 részeként végrehajtandó ATDS II. – Élményturizmus-fejlesztési stratégia II című projekt helyzetét.

A terv megvalósítása 2013 novemberében kezdődött, két partnerszervezet közreműködésével. Horvátországot Kapronca önkormányzata, míg hazánkat a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli. A programban egy tematikus vidám- vagy élménypark kialakítása is szerepel, amely a várakozások szerint nagy hatással lenne a Balaton turistaforgalmára, és a nyugat-európai vetélytársaival is fel tudná venni a versenyt. A nemzetközi utazási piacon is versenyképes attrakció jelentősen hozzájárulna ahhoz, hogy a nyári turisztikai főszezon meghosszabbodjon a magyar tenger mellett.

A Veszprém megyei hírportál, a Veol.hu információi szerint a Balatonalmádi és Balatonfűzfő közötti területre tervezett, 110-120 hektár alapterületű, egész évben működő élménypark tematikus részekből – sport, wellness, gyógyászat – állna.

Külföldön nagy tömegeket vonzanak az élményparkok Fotó: REUTERS/Benoit Tessier

Az e heti tanácskozáson egyebek mellett megtudtuk, hogy négy nagyon erős utazási tartalékú fővárosban – Budapesten, Bécsben, Pozsonyban és Zágrábban – végzett reprezentatív kutatást a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének kutatócsoportja, hogy tájékozódjék, miként alakul a szabadidő-utazók preferenciarangsora, vagyis a turisták manapság hol és milyen élményeket keresnek a legszívesebben.

A Dombi Gábor vezetésével lefolytatott vizsgálat prezentációjában egyebek mellett elhangzott: az utazóknak a természet, a vízpart, a tenger, a tó, a napfény, a kellemes klíma a legerősebb vonzerő. Emellett ezekhez hasonló, határozott igény mutatkozik a természeti ritkaságok iránt. Fontos továbbá a rokonok, barátok meglátogatása, a művészeti örökség és a gyógyüdülés mint szándék az utazás megszervezésekor – jelezte a kutatásvezető.

– Vannak nemzetközi, akár európai élményparki példák, gondoljunk csak a bécsi Práterre, a párizsi Disneylandre, a windsori Legolandre, a Fertő tavi Meseparkra – válaszolta érdeklődésünkre Zágoni-Bogsch András, a tematikus vidámpark költség-haszon elemzését bemutató szakértő.

Elmondta: a nemzetközi példák alapján egy ilyen létesítmény beruházási költségének alsó határa ötvenmilliárd forintra tehető a már kidolgozott, általános pénzügyi modell alapján. Eszerint az attrakció felfutása után évi nyolc-tíz hónapos nyitvatartás mellett az éves látogatószám a Balaton környékén várhatóan meghaladná az egymillió főt.

magyaridok.hu