Súlyos légi katasztrófát kerültek el San Franciscóban

2018. október 13. 15:26

Csak hajszál híján sikerült elkerülni egy különösen súlyos légi katasztrófát tavaly San Franciscóban, amelynek repülőterén tévedésből egy olyan gurulóúton akartak leszállni az Air Canada légitársaság pilótái, ahol négy menetrend szerinti gép várakozott felszállására – közölték az incidens vizsgálatát végzők helyi idő szerint pénteken kiadott zárójelentésükben.

„Csak néhány méteren múlott, hogy nem ez lett a repülés történetének legsúlyosabb katasztrófája” – szögezte le Bruce Landsberg, az amerikai szövetségi közlekedésbiztonsági hivatal (NTSB) vezetője a nyomozást lezáró végleges jegyzőkönyvben.

A jelentés szerint az Air Canada Airbus A320 típusú repülőgépe 140 emberrel a fedélzetén 2017. július 7-én röviddel éjfél előtt engedélyt kapott arra, hogy leszálljon a San Franciscó-i repülőtér jobboldali 28-as leszállópályáján. A pilóták azonban ehelyett a baloldali 28-as leszállópályával párhuzamos C gurulóútra irányították a gépet, ahol négy menetrend szerinti járat várakozott a felszállásra.

„A gép a talaj feletti 30 méteres magasságra ereszkedett le, és átrepült a gurulóúton álló első gép felett. Az érintett gép legénysége ismét gázt adott, a gép még lesüllyedt mintegy 20 méteres magasságra, épphogy átrepült a második gép felett, majd ismét a levegőbe emelkedett” – fejtette ki az NTSB-stáb, hozzátéve, hogy a gép 135 utasa és ötfős legénysége nem sérült meg.

A nyomozók szerint az incidens valószínűsíthető oka, hogy a pilóták leszállópályának nézték a C gurulópályát. A legénység feltehetően nem tudta, hogy a baloldali 28-as leszállópálya zárva van, mert repülés előtt és leszállás közben nem konzultált eleget a légi irányítással a repülőtérre vonatkozó információkról. A kapitány, aki korábban keveset használta éjszaka ezt a repülőteret, maga is beismerte, hogy összetévesztette a két 28-as leszállópályát és a C gurulóutat.

A kavarodást a pilóta és az irányítótorony közötti kommunikációról készült felvétel is megerősíti, amelyen hallani lehetett, amint az irányítótorony engedélyt ad a landolásra a jobb 28-as leszállópályán, a pilóta jelezte, hogy vette az üzenetet, majd megszólalt egy férfihang – valószínűleg az egyik várakozó gép pilótájáé: „Hová megy ez pasas? Rajta van a gurulóúton!” Az irányítótorony ezután irányította át a gépet a helyes leszállópályára.

hirado.hu - MTI