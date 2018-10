Barlangba költözött a kultúra

2018. október 13. 22:44

Barlangba költözött a kultúra október 13-án egy ismeretterjesztő családi nap alkalmából a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 25 év, 25 nap, 25 esemény című programsorozatának részeként. Az UNESCO Világörökségét képező aggteleki Baradla-barlangban a szokásostól eltérően ezúttal koncerttel és egyéb programokkal várták az érdeklődőket. Az NKA 25 éves születésnapját ünneplő programsorozat a végéhez közeledik, mely október 17-én egy közös születésnappal zárul.

Ahogy az irodalom, a színház, a tánc és a zene, úgy az ismeretterjesztés és környezetkultúra is szerves részét képezi a kultúránknak. Ezt bizonyította az NKA, aMagyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) és azAggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) szervezésében megvalósult szombati esemény.

Az Aggteleki Nemzeti Parkba látogatók megtapasztalhatták, hogy egy előadás a denevérekről, a nap megfigyelése egy speciális távcsővel, vagy egy szervezett barlangtúra az UNESCO Világörökség részét képező Baradla-barlangban éppúgy maradandó élmény lehet, mint egy színházi előadás. Az ismeretterjesztő programokat bábkészítés, bábelőadás és a „Modern kori barlangrajzok” rajzpályázat kiállítása tette még színesebbé. A napot a Muzsikás együttes koncertje koronázta meg, a látogatóknak nem mindennapi élményben volt része, hiszen a Baradla-barlang Hangversenytermében lépett fel a zenekar.

Az NKA25 programsorozat rendezvényei már csak pár napig tartanak. Október 16-án az NKA 25. jubileumára megjelent Minőség, érték, mecenatúra - 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap című interjúkötet bemutatója lesz. Az eseményt kerekasztal-beszélgetés kíséri a kötet interjúalanyaival kultúráról, művészetekről, személyes élményekről és egyéb izgalmas témákról. Október 17-én pedig egy közös születésnappal ér véget a fesztivál a Várkert Bazárban. Az ünnepségen a 2018/2019-es művészeti évadban 25. életévüket betöltő alkotó- és előadóművészek gálaestje lesz látható.

A Föld mélyétől a csillagokig című barlangtúra résztvevői az aggteleki Baradla-barlangban 2018. október 13-án. MTI Fotó: Komka Péter

A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény címmel zajló ünnepi fesztiválon az NKA valamennyi kollégiuma önálló programmal ünnepel, melyek Budapest mellett az ország különböző kis- és nagyvárosaiban valósulnak meg, de több eseménynek is határon túli település ad otthont. A programsorozat – mely a Családok évéhez is kapcsolódik – célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az NKA tevékenységét és eredményeit, valamint a kulturális élet azon területeit, ahol az Alap működésének köszönhetően maradandó értékek, alkotások, művek születhettek és születnek ma is.

MTI Fotó: Komka Péter

A Nemzeti Kulturális Alap a rendszerváltozás utáni hazai kultúrafinanszírozás talán legmeghatározóbb intézménye lett, amely 2018-ben ünnepli negyedszázados születésnapját. Az eltelt 25 év alatt az NKA a kulturális élet valamennyi területén megkerülhetetlen szereplővé vált, legyen szó könyvkiadásról, színházról, táncról, képzőművészetről, zenéről, szépirodalomról, fotóról vagy éppen építészetről, örökségvédelemről, közművelődésről. Az NKA bizottságában és kollégiumaiban a magyar kulturális élet meghatározó szereplői és jelentős alkotói ülnek, az ő javaslataik alapján hozza meg az Alap forráselosztásra vonatkozó döntéseit. Az NKA az elmúlt 25 évben számos ismert és kevésbé ismert előadót, művészt, alkotót támogatott, akik épp e támogatásoknak is köszönhetően váltak országszerte ismertté.

