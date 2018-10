Totálkárosra törtre a sofőrszolgálatos a kocsit

Hiába szólt rá a bérsofőrre az utas, az mégsem lassított, azt mondta a kocsi tulajdonosának, hogy ne aggódjon, tapasztalt vezető, versenyen is indult már. Alkoholt fogyasztott a barátaival együtt, ezért inkább nem ült autóba, hanem a sofőrszolgálatot hívta egy férfi. Egy autómentő cég Facebook-oldalán megosztott történet szerint a hívásra egy húsz év körüli nő érkezett, aki meglehetősen gyors tempót diktálva vezetett.

A Skoda Octavia tulajdonosa rá is szól, hogy lassítani kellene, de ő azzal érvelt, hogy autóversenyzőként is indult már, úgyhogy tudja, mit csinál. A bérsofőr végül a Hűvösvölgyi úton, a bejegyzés szerint százas tempóval, telibe kapott egy járdaszigetet és totálkárosra törte a kocsit. A képeken is látszik, hogy a légzsákok kinyíltak, a futómű kiszakadt. Az Origo beszámolójából nem derül ki, vannak-e sérültjei a balesetnek, de a poszt írója úgy fogalmaz, nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy ki fogja fizetni a kárt.