Szíria: tarthatatlanná válhat az idlíbi helyzet

Tarthatatlanná válhat az észak-szíriai idlíbi helyzet, ha az ott lévő dzsihadisták nem tartják be a demilitarizált zónával kapcsolatos orosz-török megállapodást – mondta hétfői nyilatkozatában Valíd Moallem szíriai külügyminiszter egy Damaszkuszban tartott sajtótájékoztatón. „Nem hagyhatjuk szó nélkül, ha az an-Nuszra nem hajlandó együttműködni” – tette hozzá Moallem a sajtótájékoztatón, amelyen iraki kollégája, Ibrahím al-Dzsafarí is részt vett, az észak-szíriai tartományban aktív, kormányellenes dzsihadistákra utalva. A szeptember 17-én született orosz-török megállapodás egy 15-20 kilométeres demilitarizált övezetet jelölt ki, ahonnan hétfőig a lázadóknak ki kellett volna vonulnia. A megállapodás előírja továbbá a nehézfegyverek eltávolítását is. „Most orosz barátainkon a sor, hogy eldöntsék, tiszteletben tartották-e a megállapodást vagy sem” – mondta a szíriai külügyminiszter, és hozzátette, hogy Törökországnak is vannak eszközei a megállapodás betartásának garantálására.