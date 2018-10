Nemzetek Ligája - Kínos döntetlen Tallinban

2018. október 15. 23:53

A magyar labdarúgó-válogatott elvesztette esélyét a csoportelsősgre a Nemzetek Ligája C osztályában, mivel hétfőn Tallinnban 3-3-as döntetlent játszott az észtek vendégeként.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a 20. percben hátrányba került az észtek első Nemzetek Ligája-találatával, de négy perccel később Nagy Dominik pontos lövésével egyenlíteni tudott. A szünet után a csapatkapitány Szalai Ádám már a vezetést szerezte meg a magyaroknak, és bár az észtek két szerencsés találattal fordítottak, Szalai fejjel újra egyenlíteni tudott.

A csoport másik mérkőzésén a finnek megőrizték százszázalékos mérlegüket, így biztossá vált, hogy a magyarok nem végezhetnek a kvartett élén, azaz nem juthatnak fel a B osztályba.

A sorozat egy hónap múlva folytatódik: a magyar válogatott november 15-én az észteket, majd három nappal később a finneket fogadja a Groupama Arénában.



Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 4. forduló:

Észtország-Magyarország 3-3 (1-1)



Tallinn, A. Le Coq Arena, 3043 néző, v.: Halis Özkahya (török)

gólszerzők: Luts (20.), Pikk (69.), Anier (79.), illetve Nagy D. (24.), Szalai (54., 81.)

sárga lap: Anier (23.), Luts (73.), Baranov (82.), illetve Nagy D. (75.), Pátkai (93.)



Észtország: Mihkel Aksalu (Sergei Lepmets, 43.) - Taijo Teniste, Nikita Baranov, Joonas Tamm, Artur Pikk - Siim Luts, Ilja Antonov, Karol Mets, Konstantin Vassiljev, Henrik Ojamaa - Henri Anier (Ats Purje, 90.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő (Bese Barnabás, 80.), Willi Orbán, Kádár Tamás, Baráth Botond - Nagy Ádám, Kleinheisler László (Pátkai Máté, 68.) - Nagy Dominik (Eppel Márton, 75.), Kovács István, Sallai Roland - Szalai Ádám

I. félidő:

20. perc: Anier robogott el a bal oldalon, az ötösre érkező beadásából a középen berobbanó Luts Kádár mellől a kapuba lőtt (1-0).

24. perc: Nagy Dominik csapott le a labdára három észt védő között az ellenfél térfelének közepén, majd a 16-os vonaláról estében egy védő szorításában a bal alsó sarokba lőtt (1-1).



II. félidő:

54. perc: Bal oldali szöglet után az észtek röviden és középre szabadítottak fel, Sallai visszafejelte a labdát az ötösön álló Szalainak, a csapatkapitány mellel átvette, majd egy védő szorításában még megfordulni is volt ideje, hogy aztán jobbal a léc alá zúdítsa a labdát (1-2).

69. perc: Pikk bal oldali beadása megpattant a becsúszó Pátkain, majd a labda Gulácsi felett a kapuba hullott (2-2).

79. perc: Arnier csapott le egy megpattanó labdára, és tíz méterről Gulácsi lábai között a kapuba lőtt (3-2).

81. perc: Kovács jobb oldali szögletét Szalai öt méterről a bal alsó sarokba fejelte, a kapus már csak belekapni tudott a labdába, amely a kapufáról a hálóba pattant (3-3).



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a Finn-öböl partján tett átmozgató sétával hangolt az összecsapásra, amely előtt egy órával már tíz észt dobos teremtett hangulatot a stadion oldalánál.

A találkozó 12 fokos hidegben kezdődött, a 14 ezer fő befogadására alkalmas A. Le Coq Arena negyede sem telt meg. A helyszínen mintegy 250 magyar néző buzdította kedvenceit.

Tapogatózó játékkal indult a találkozó, az első, kaput eltaláló lövésre 18 percet kellett várni, de Vassiljev lövését Gulácsi magabiztosan hárította. Két perccel később az észtek megszerezték első találatukat a Nemzetek Ligájában. Ez nem fogta meg a vendégeket, viszont élénkebbé tette a játékot, négy perc múlva pedig már 1-1 állt az eredményjelzőn: Nagy Dominik első találatát szerezte a nemzeti együttesben. Az észt hálóőr ápolása miatt pár percig állt a játék, amely ezután lassabbá vált. A kényszerszünet nyomán megítélt négyperces hosszabbításban aztán felpörgette a ritmust a magyar válogatott, Szalai ugratta ki Nagy Dominikot, akinek ziccerét védte az észt cserekapus.

A fordulást követően újabb hosszas ápolás következett egy hármas összefejelés miatt, majd az 50. válogatott meccsét játszó Szalai szerezte meg a vezetést a magyaroknak - a csatár ezt megelőzően hat találkozón nem talált be a nemzeti csapatban. A magyar mezőnyfölény ezután is folytatódott, így meglepetésre egyenlítettek a hazaiak egy látszólag ártalmatlan szituációban. Az egyenlítés megzavarta a magyar együttest, ezt kihasználva a vezetést is átvették a házigazdák, ám Szalai második góljával ismét egyenlítettek a magyarok.

A nemzeti csapat sorozatban nyolcadik idegenbeli találkozóján maradt nyeretlen, 2016 októbere óta két döntetlen mellett hatszor kapott ki.

Nemzetek Ligája - Százszázalékosak maradtak a finnek

A finn labdarúgó-válogatott hétfőn negyedik mérkőzését is megnyerte a Nemzetek Ligája C osztályának magyar érdekeltségű csoportjában, így százszázalékosan vezeti a négyest.

Az északi együttes ezúttal Tamperében a vendég görögöket múlta felül 2-0-ra, azaz továbbra sem kapott gólt a sorozatban, mivel előző három találkozóján 1-0-ra győzött.

A finneknek így a hátralévő két meccsükön egyetlen pontra van szükségük, hogy megnyerjék a kvartettet, ezáltal feljussanak a B osztályba, amelyre a magyaroknak már nincs esélyük, mivel nyolcpontos a hátrányuk az éllovassal szemben. A finnek novemberben előbb a görögök, majd a magyarok vendégei lesznek.



Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 4. forduló:

Finnország-Görögország 2-0 (0-0)



gól: Soiri (46.), Kamara (89.)



Korábban:

Észtország-Magyarország 3-3 (1-1)



gól: Luts (20.), Pikk (70.), Anier (79.), illetve Nagy D. (24.), Szalai (54., 81.)



A csoport állása:

1. Finnország 4 4 - - 5-0 12 pont

2. Görögország 4 2 - 2 3-4 6

3. Magyarország 4 1 1 2 5-6 4

4. Észtország 4 - 1 3 3-6 1



Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 8.):

Finnország-Magyarország 1-0

Észtország-Görögország 0-1

2. forduló (szeptember 11.):

Magyarország-Görögország 2-1

Finnország-Észtország 1-0

3. forduló (október 12.):

Görögország-Magyarország 1-0

Észtország-Finnország 0-1



További program:

5. forduló (november 15.):

Magyarország-Észtország, Groupama Aréna 20.45

Görögország-Finnország, Athén 20.45

6. forduló (november 18.):

Magyarország-Finnország, Groupama Aréna 20.45

Görögország-Észtország, Athén 20.45

MTI