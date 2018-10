Átadták a Thermo Fisher budapesti központját

2018. október 16. 12:35

Átadták a Thermo Fisher egészségügyi és gyógyászati vállalat regionális szolgáltató és fejlesztő központját kedden a budapesti Advance Tower épületében.

Az avató rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gazdasági fellendülés jelének nevezte a szolgáltató és fejlesztő központok megjelenését.

A Magyarországon működő 110 intézménnyel már nem csupán kiszolgáló, hanem összetett tudást igénylő és magas hozzáadott értéket teremtő tevékenységek érkeznek, az európai munkahelyekkel is versenyképes lehetőséget kínálva a jól képzett munkaerőnek - tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország a rugalmas munkajogi szabályozásnak, valamint átalakított, korszerű felsőoktatásnak köszönhetően jelentős beruházási célország az egyre erősebb nemzetközi versenyben is. Kiemelte az alacsony adókulcsok jelentőségét is, hiszen - tette hozzá - ezeknek köszönhető, hogy az egyre emelkedő fizetésekkel nem jár együtt a munkaerőköltségek elszabadulása.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Thermo Fisher egészségügyi és gyógyászati vállalat budapesti regionális szolgáltató- és fejlesztőközpontjának avatásán 2018. október 16-án. MTI/KKM/Kovács Márton

A Thermo Fisher EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) régiójának elnöke azt reméli, hogy a budapesti a másik két nagy központtal együtt hosszú távon biztosítja a vállalat versenyképességét. Andy Thomson a rendezvényen megjegyezte, hogy a szolgáltató ágazatok rohamosan fejlődnek, a legkorszerűbb megoldások is gyorsan elavulnak, a cégek ezért folyamatos megújulásra kényszerülnek.

Richard Spoor, a Thermo Fischer alelnöke közölte, hogy a 100 munkavállalót foglalkoztató központ jövőre ugyanennyivel bővül és ezt követően is további növekedéssel számolnak. Hozzátette, hogy az EMEA-térségben dolgozó alkalmazottak száma 5 év alatt nőtt 13 ezerről 24 ezerre.

A világszerte 70 ezer munkavállalót foglalkoztató Thermo Fischer a világ vezető egészségügyi és gyógyászati vállalata, kutatásai kiterjednek a diagnosztikára, a gyógyszer- és vakcinagyártásra. Árbevétele tavaly meghaladta a 20 milliárd dollárt, kutatásra és fejlesztésre megközelítőleg 1 milliárd dollárt költöttek. A pénzügyi és informatikai fejlesztéssel is foglalkozó budapesti központ az EMEA-régió országait szolgálja ki.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Richard Spoor, a Thermo Fisher alelnöke (j) a cég egészségügyi és gyógyászati vállalat budapesti regionális szolgáltató- és fejlesztőközpontjának avatásán 2018. október 16-án. MTI/KKM/Kovács Márton

MTI