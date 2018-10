Angela Merkelre is árnyékot vetnek a bajor eredmények

2018. október 16. 14:09

A bajor voksolás után koalícióra kényszerülő CSU a Szabad Választók elnevezésű polgári párttal készül együttműködni. Angela Merkel kedden a bizalomvesztéssel magyarázta a keresztényszocialisták gyenge választási eredményét, miközben politikai elemzők szerint folytatódik a német kancellár hatalmának lassú eróziója. Az SPD elnökhelyettese szerint nagy változások nélkül a berlini nagykoalíció sem lesz tartós.

Keddi bejelentésük szerint a Szabad Választók (FW) elnevezésű tömörüléssel képzelik el a leendő bajor koalíciót a vasárnap 37 százalékot szerzett Keresztényszociális Unió (CSU) vezetői, Horst Seehofer pártelnök és Markus Söder tartományi miniszterelnök. A CSU holnap kezd egyeztetéseket a hatpárti müncheni tartományi gyűlésbe bejutott többi alakulattal, kivéve az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű bevándorlásellenes pártot, amelyet a német politikában koalícióképtelennek tartanak.

Söder megfogalmazása szerint az FW-éhez áll a legközelebb az álláspontjuk, de ez csak akkor igaz, ha az AfD-t nem számítjuk. A pártprogramokat 38 különböző kampánypontban egybevető Wahl-O-Mat alkalmazás szerint a CSU és az AfD programja 58, míg a CSU és az FW-é 47 százalékban esik egybe. A Szabad Választók ideológiailag nehezen besorolható, a helyi sajátosságokat hangsúlyozó polgári konzervatív-liberális párt, amely most 11,6 százalékot szerzett.

A másik lehetséges kétpárti koalí­ció a CSU, illetve az FW-hez hasonlóan partnernek ajánlkozó Zöldek között alakulhatna meg. Erre Söder tegnap azt mondta: „tartalmilag távol esnek” egymástól. A Wahl-O-Mat szerint csak 18 százalékban vágnak egybe a programjaik.

Politikai szövetségesek után kutat Markus Söder Fotó: Reuters

Kedden a testvérpártok, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a CSU politikusai nyíltan is bírálták egymást, illetve az uniópártok a szociáldemokratákkal (SPD) kötött berlini nagykoalí­cióját. Maga Merkel is megszólalt. Mint mondta, nem elégségesek a jó gazdasági mutatók és a teljes foglalkoztatottság, ha az emberek nem bíznak a politikai szereplőkben.

– Kancellárként nekem is nagyobb gondot kell rá fordítanom, hogy meglegyen ez a bizalom, és a munkánk eredményei is láthatóak legyenek – fogalmazott. De sokan már a Merkel utáni időkre készülnek a CDU/CSU-ban és az SPD-ben is.

– Komoly változásnak kell történnie ahhoz, hogy ez a kormány tartós legyen – mondta kedden Ralf Stegner SPD-alelnök, akinek pártja 9,7 százalékos eredménnyel szinte megsemmisült Bajorországban. – A bajor választók nagyon negatív véleményt alkottak a berlini nagykoalícióról – tette hozzá.

– Merkel agóniája folytatódni fog, de a bajor választás miatt nem várható a bukása – állítja Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, úgy vélve ugyanakkor, a helyzet olyan feszült, hogy egy szikra is robbanást okozhat: az SPD elnöke is megbukhat, Seehofert is lemondásra kényszeríthetik, illetve Merkel is elveszítheti maradék hátországát október vége után.

Kiss J. ­László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára a távirati irodának azt mondta: amennyiben Hessenben is folytatódna a bajorországi trend, az tovább destabilizálhatja mind az országos nagykoalíció, mind Merkel kancellár jövőjét. Ennek kapcsán a szakértő utalt arra is, hogy a szociáldemokraták 2019-ben rendkívüli kongresszust tartanak, és a tagság szavazni fog a nagykoalíció folytatásáról.

