Kamatdöntés - Alig változott a forint árfolyama

2018. október 16. 14:43

Alig változott a forint árfolyama a jegybank kamattartó döntését követően.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamat 0,90 százalékos szintjén. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.

Délelőtt, a kamatdöntést megelőzően, a forint némi erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben.

Az eurót reggel nyolc óra előtt 322,69 forinton, a dollárt 278,96 forinton, a svájci frankot pedig 281,86 forinton jegyezték.

Kora délután, a kamatdöntést megelőzően, az euró jegyzése 322 forint alá, a dolláré 278 forint alá, a svájci franké pedig 281 forint közelébe csökkent.

Negyedórával a kamatdöntést követően az eurót 322,04 forinton, a dollárt 278,00 forinton, a svájci frankot 281,44 forinton jegyezték, ami a reggeli jegyzéshez képest az euróval szemben 0,20 százalék, a dollárral szemben 0,34 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 0,15 százalék forinterősödésnek felel meg.

Az euró 323 forintos jegyzésen kezdte a hónapot, de árfolyama a múlt héten 326 közelébe is emelkedett. Idei legmagasabb árfolyamát júliusban állította be az euró, akkor 330 forint felett is járt.

MTI