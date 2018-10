Kapitális bakot lőtt a balliberáris média és Demeter is

2018. október 16. 18:03

Az azonnali.hu-n, „ Miért reptették Ciprusról Budapestre a honvédség gépén Orbán Viktor lányát?” című, ma megjelent hír egy újabb fake news, hírlapi kacsa, aljas rágalom. Nyomatékosan kérjük azokat a médiumokat, akik közölték a hazug állításokat, hogy az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében azonnal töröljék cikküket – írta közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A portál – amelynek cikke alapján a teljes baloldali médiagépezet átvette a fake news-t – Demeter Márta LMP-s képviselő kérdéseire alapozta cikkét, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez intézte azokat. Demeter azt állította: „A kecskeméti repülőbázison tett iratbetekintésem során kiderült, hogy a Honvédség által vett egyik Airbus A-319-es repülőgéppel kiképzőrepülés keretében utazott szeptember elején Orbán Flóra”. Ezt a rágalmat cáfolta most a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Origo: Orbán Flóra egy százados kétéves kislánya

Az Origo információi szerint a nyár folyamán teljesített szolgáltatot Cipruson Orbán L. százados is, akit meglátogatott családja, felesége és a kétéves kislánya, Flóra. A parancsnok azonban hazatért, és nem csak ő, de családja is katonai repülővel tértek haza a kiküldetésből. A NATO szabályoknak megfelelően a parancsnok engedélyt kért családja szállítására amit meg is kapott a magyar honvédségtől. Kétéves kislánya, Flóra is vele utazott a repülőgépen. Ő volt tehát az a kislány, akiről az LMP képviselője, Demeter Márta azt állította, a miniszterelnök lánya – írja az Origo.

MTI - OS