Többszörös emberöléssé minősítették át a kercsi támadást

2018. október 17. 17:05

Terrortámadásból közveszélyes módszerrel elkövetett, többszörös emberöléssé minősítette át a Krím félszigeti Kercs műszaki szakiskolájában szerdán elkövetett támadást a kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a támadó, Vlagyiszlav Roszljakov, az iskola 18 éves, negyedikes, vegyész szakos tanulója több embert agyonlőtt, majd magával is végzett a tanintézményben. Petrenko szerint a halálos áldozatok száma 17, a merénylő a tizennyolcadik. Mindannyian lőtt sebekbe haltak bele. A sebesültek száma mintegy 40, a legsúlyosabbakért mentőrepülőket küldött a Krímbe az orosz védelmi tárca és a rendkívüli helyzetek minisztériuma.

A Rosszija 24 hírtelevízió értesülése szerint Roszljakov néhány nappal a támadás előtt szerzett be egy karabélyt és ahhoz nagy mennyiségű lőszert. Az iskolába fegyverrel a kezében érkezett.

Korábban az SZK mellett több más szakhatóság is pokolgép felrobbantásáról számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában bejelentette, hogy a hatóságok vizsgálják a kercsi támadás indítékait.

A nap folyamán több orosz hírportál is megosztotta a KerchNET videóját, amelyben Olga Grebennyikova, a tanintézmény igazgatója arról beszélt, hogy több robbanás is történt, és a támadásban gépkarabélyos fegyveresek is részt vettek, akik helyiségről helyiségre járva gyilkoltak.

"Ez terrorcselekmény volt a javából, olyan, mint amilyen Beszlanban volt" - mondta Grebennyikova az észak-oszétiai város iskolájában csecsen és ingus terroristák által 2004-ben végrehajtott vérengzésre utalva.

Maga az igazgatónő a támadás idején nem tartózkodott a tanintézményben, a történtekről a kollégáitól értesült.

Angol nyelvű híroldalán, szemtanúkra hivatkozva a külföldre sugárzó RT állami televízió is arról számolt be, hogy kötött maszkot viselő fegyveresek nyitottak tüzet a diákokra.

Az iskolák vagy más, sokak által látogatott intézmények ellen elkövetett fegyveres támadások tapasztalatai egyébként azt mutatják, hogy az egymásnak gyakran ellentmondó szemtanúi vallomások olykor akkor is több elkövetőről szólnak, ha a támadó egyedül követte el tettét.

A kiürített tanintézményt tűzszerészek kutatták át. A helyszínre több mentőautó is kiérkezett, de annyi volt a sebesült, hogy nem tudják mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés buszait is igénybe kellett venni.

Foto: Imago

A helyszínre kivonultak a rendőrség, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a katasztrófavédelem, valamint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhárítással foglalkozó szakemberei is. A környékre kétszáz, páncélozott harcjárművekkel felszerelt katonát is kivezényeltek.

Foto: Imago

A Krímben fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, egyebek között megerősítették a félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Kercsi-híd védelmét.

A félszigetet Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától, de azt a lépését az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége nem ismerte el.

Foto: Action Press

MTI