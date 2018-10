Gyengült a forint szerdán

2018. október 17. 20:49

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.

Az euróval szemben a forint csak minimális mértékben gyengült, a jegyzése a kora reggeli 321,90 forintról 322,06 forintra emelkedett este hét órára.

A dollárt és a svájci frankot szintén magasabban jegyezték estére, a dollár jegyzése 278,30-ról 279,16 forintra, a svájci franké 280,80 forintról 281,23-ra ment fel.

A forint kedden kéthavi csúcsra, 322 forint alatti eurójegyzésre erősödött, miután a Magyar Nemzeti Bank bejelentette: tízszeresére növelte Magyarország aranytartalékát, ezzel az aranykészlet nagyságát a 70 évvel ezelőtti historikus szintre emelte.

A hónapot az euró 323 forintos jegyzésen kezdte, de árfolyama a múlt héten 326 közelébe is emelkedett. Idei legmagasabb árfolyamát júliusban állította be az euró, akkor 330 forint felett is járt.

MTI