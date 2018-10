Az egész LMP-t kellemetlenül érintheti az álhírbotrány

2018. október 18. 22:49

Két nap múlva választanak ugyanis Szél Bernadett helyére új női társelnököt az LMP-sek, az egyetlen jelölt pedig Demeter Márta. A nyilatkozatok és a kiszivárgott információk szerint megosztott a párt. Az árulkodó lehet, hogy az egykori szocialista politikust már felvenni sem akarták többen a pártba.

Kiváló esélyekkel indul a társelnöki pozícióért Demeter Márta – erről beszélt az újságíróknak az LMP országos elnökségének titkára a tisztújító kongresszus előtt két nappal. Ő az egyedüli jelölt a posztra, Kanász-Nagy Máté szerint nagyon sokan támogatják Demeter Mártát.

A hvg.hu értesülései szerint azonban nem mindenki gondolja így a pártban. Cikkükben arra hivatkoznak, hogy az általuk megkérdezett LMP-sek többsége úgy gondolja, kudarc várható a szombati társelnökválasztáson.

A portál felidézi, hogy a párt keleti régiójának tagjai – legutóbbi gyűlésükön – többségében elutasították Demeter Márta megválasztását. Az LMP belső fórumdalán is megosztó hozzászólások érkeztek a politikus személyével kapcsolatban. Volt olyan párttag, aki azt kifogásolta, hogy a jelölt csak pár hónapja lett az LMP tagja. A tagság másik része szerint ugyanakkor nem is lényeges, hogy Demeter Márta jó jelölt-e vagy sem, ha nem akarják az utolsó szöget is beverni az LMP koporsójába, akkor muszáj lesz megszavazniuk.

A cikk szerint Ungár Péter sem hagyta szó nélkül a társelnökválasztást. Párttársait arra figyelmeztette: fatális hiba lenne nem megszavazni Demeter Mártát. A tisztújítás ugyanis szerinte nem Demeter Márta kvalitásairól szól. Úgy fogalmazott: ha nem tetszik Márta, akkor kellett volna jobb jelöltet találni.

Demeter Márta a tisztújítás kapcsán legutóbb arról beszélt: ő maga sem érti, hogy miért egyedül indul a társelnöki posztért, de örömmel várja a szombatot.

A kongresszust egyébként azután kellett összehívni, hogy Szél Bernadett lemondott, majd kilépett a pártból. A volt társelnököt pedig az LMP alapszabálya szerint női utódnak kell követnie. Demeter Márta 2017-g az MSZP tagja volt, de kilépett onnan és csatlakozott az LMP-hez. Tavaly ősszel ült át a frakciójukba, de a pártnak csak hosszú huzavona után tudott a tagja lenni: felvételi kérelmét ugyanis alapszervezetében háromszor is megvétózták.

