A szaúdi trónörökös sorsa a bölcsek tanácsán múlhat

2018. október 19. 09:16

Ma már szinte mindenki biztosra veszi, hogy a szaúdi vezetéshez köthető az újságíró brutális kegyetlenséggel történő meggyilkolása. Emiatt sorra mondják le a nyugati politikusok és üzletemberek is a részvételt a jövő heti Szaúd-arábiai pénzügyi konferencián.

Egyre csak dagad a Hasogdzsi-ügy, nehéz lenne bármilyen más forgatókönyvet felvázolni az újságíró eltűnésével kapcsolatban, mint hogy gyilkosság áldozatául esett – jelentette ki Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette: az óvatosság mindenképp adekvát, hiszen egy szaúdi–török nyomozóbizottság próbálja felgöngyölíteni a szálakat.

Ez a bizottság a következő héten valamilyen információval a sajtó elé fog állni, ám addig is az jól látható, hogy a török hatóságok szivárogtatják az információkat – mondta. Sokak szerint ez azért történik, mert a török kormány meglepő módon hallgat az ügyben, de a szivárogtatással próbálnak nyomást helyezni Szaúd-Arábiára, jelezve, hogy nekik vannak kézzel fogható bizonyítékaik – fogalmazott Szalai Máté.

A kutató szerint bármelyik pillanatban arra ébredhetünk arra, hogy Szaúd-Arábiában valamilyen változás történik a vezetői körökben.

Tizenöt tagú különítmény gyilkolhatta meg az újságírót

Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án tűnt el hazája isztambuli konzulátusán, amikor bement a közelgő házasságához szükséges dokumentumokért. A konzulátus épületét és az időközben Szaúd-Arábiába hazautazott konzul rezidenciáját átvizsgáló török hatóságok szerint hang- és videofelvételek bizonyítják, hogy Hasogdzsit az épületben egy aznap érkezett 15 tagú szaúdi különítmény brutálisan meggyilkolta, feldarabolta, majd a földi maradványokkal még aznap visszautazott Szaúd-Arábiába.

A Yeni Safak című, kormányközeli török napilap szerint az egyik gyanúsított, Mesal Szaad al-Bosztáni, a szaúdi légierő hadnagya közlekedési balesetben életét vesztette Rijádban. A lap felvetette annak lehetőségét, hogy balesettel akarták elhallgattatni Bosztánit.

Kiderült az is, hogy a gyilkos csoportból többen a szaúdi trónörökös belső köreihez tartozó személyek. Szaúd-Arábia és Törökország közösen folytat vizsgálatot. Rijádban mindeddig cáfolták, hogy az uralkodóház tagjai bármit is tudtak Hasogdzsi sorsáról. Lapjelentések szerint a szaúdi uralkodócsalád különböző ágait képviselő, hat-hét vezetőből álló „bölcsek tanácsa” Rijádban válságtanácskozásra ült össze. „A trónörökös sorsa a bölcsek tanácsán múlik” – idézte a Le Figaro a szaúdi uralkodóházat jól ismerő szaúdi forrását.

Megjelent Hasogdzsi utolsó cikke

A The Washington Post című amerikai lap közreadta Hasogdzsi utolsó cikkét, amelyet a szaúdi újságíró közvetlenül az eltűnése előtt küldött a lapnak. A cikkben – amelynek címe: Az arab világnak most a véleményszabadságra van a legnagyobb szüksége – Hasogdzsi a többi között azt hangsúlyozza: …a Közel-Kelet országainak most szabad kezet adtak ahhoz, hogy egyre erőteljesebben hallgattassa el a médiát”.

„Voltak idők, amikor az újságírók még úgy hitték, hogy az internet megszabadítja az információkat a nyomtatott sajtóhoz köthető cenzúrától és ellenőrzéstől. De ezek a kormányok, amelyeknek a léte függ az információk ellenőrzésétől, agresszívan blokkolták az internetet” – írta Hasogdzsi. Hozzátette: helyi riportereket tartóztattak le és hirdetőkre gyakoroltak nyomást.

Bojkottálják a sivatagi Davost

Lemondta részvételét csütörtökön az amerikai, a francia és a holland pénzügyminiszter, illetve a brit külkereskedelmi miniszter is az október végén Rijádban tartandó Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián Dzsamál Hasogdzsi feltételezett meggyilkolása miatt. Patrice Caine, a francia Thales űrkutatási és hadiipari óriáscég vezérigazgatója szintén lemondta részvételét.

Az utóbbi napokban már számos meghívott vendég és médiapartner mondta le részvételét az október 23. és 25. között tartandó Future Investment Initiative fórumon. Nem lesz jelen végül Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) főigazgatója, illetve az Uber és a Viacom vállalat vezetői sem. Lemondta a részvételt a CNN amerikai hírtelevízió és a Financial Times című brit napilap is, valamint a The New York Times, a The Economist és a Huffington Post is.

Putyin megvárja a nyomozás végét, Trump is kivár

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub szocsi plenáris ülésén Hasogdzsi eltűnésével kapcsolatban kijelentette, hogy Moszkva megvárja az ügyben folytatott nyomozás eredményét és csak azt követően dönt arról, hogyan alakítsa kapcsolatait Rijáddal. Véleménye szerint azoknak, akik úgy gondolják, hogy gyilkosság történt, bizonyítékokat kell felmutatniuk. Meglátása szerint az Egyesült Államok „bizonyos fokig” felelős a történtek miatt, mert Hasogdzsi állandó lakosa volt annak az országnak.

Pompeo azt tanácsolta Trumpnak, hogy adjon még pár napot a szaúdiaknak a vizsgálatokra az eltűnt újságíró ügyében. Hozzátette: Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös személyesen ígérte meg Trumpnak az átfogó vizsgálatot, amikor az amerikai elnök telefonon felhívta őt.

