Európa legjobb tévéfilmje lett az Örök Tél

2018. október 19. 23:33

Az Örök tél Berlinben az év Legjobb Európai Tévéfilmje díjat nyerte el Prix Europa filmes és tévés seregszemlén – jelentette be a Facebookon Köbli Norbert, a film egyik alkotója.

Mint azt az egyik közösségi oldalon található posztjában írta, „ZDF-es, BBC-s, RAI-s filmek között” lett a legjobb. Hozzátette, az alkotók nevében Gera Marina, a film főszereplője vette át a díjat.

Szász Attila filmje – amit idén februárban mutatott be a közmédia – a hírhedt szovjet Gupvi munkatáborok elhallgatott világát mutatja be. A januári díszbemutató előtt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: egy olyan film született, amely „valóban kinyitja a Gulágról való ismeretek kapuját” és hitelesen mutatja be, hogy mi történt ezekben a kényszermunka-táborokban.

Hozzátette: ez a film a történelmi témát nem ismerők számára is befogadható és azonosulásra alkalmas formában dolgozza fel a 2. világháború után elhurcolt több százezer magyar valós történetét. Kiemelte: a Gulág Emlékbizottság legnagyobb volumenű vállalkozása volt az Örök tél elkészítésének 423 millió forintos támogatása.

Hátul Skuta Vilmos fotográfus (b2), Szász Attila rendező (b3), Döbrösi Laura (b4), Gera Marina (b5), Csányi Sándor (b6), Für Anikó (j7), Fehérvári Norina (j6), Kiss Diána Magdolna (j4), Farkas Franciska (j3), Orosz Ákos (j), a film főszereplői, és Köbli Norbert forgatókönyvíró (j5), elöl a további női szereplők az Örök tél című filmről tartott sajtótájékoztatón az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2018. január 30-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Félvilág és A berni követ alkotópárosának, Szász Attila rendezőnek és Köbli Norbert forgatókönyvírónak az új történelmi drámája Havasi János Lánykák, az idő eljárt című novelláján alapul, és megtörtént eseményeken alapszik. Januárban a rendező úgy fogalmazott: nagyon büszke a filmre, az alkotótársakra, és különösen a színészekre, mert szerinte az egy külön filmet megérne, amekkora odaadással és elkötelezettséggel játszottak.

Hozzátette: a forgatás során nehéz volt minden nap szembesülni azzal, hogy ezek a táborok milyenek lehettek a valóságban, és egy idő után rádöbbentek arra, hogy ezt képtelenség bemutatni. Így inkább igyekeztek egy ízelítőt adni abból a pokolból, amelyen a táborokat megjárt nők és férfiak keresztülmentek. Ezt elsősorban szavak nélkül, a főszereplők tekintetével próbálták meg érzékeltetni.

„Ez a legérzelmesebb történet, amit valaha írtam, nagyon igénybe vett, mindenféle érzelmet kiváltott belőlem, egy igazi hullámvasút volt” – idézte fel a munkát Köbli Norbert. Mint mondta, megpróbáltak egy jól megközelíthető történetet elmesélni úgy, hogy közben nem színezik ki a valóságot, hiszen végig érezték a munka komoly felelősségét is.

A főszereplő Gera Marina és Csányi Sándor mellett a filmben látható mások mellett Döbrösi Laura, Kiss Diána Magdolna, Farkas Franciska, Kurta Niké, Für Anikó és Gáspár Tibor. Az operatőr Nagy András, a vágó Hargittai László, a producer Lajos Tamás és Köves Ábel volt.

hirado.hu