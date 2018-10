Öt kontinensen emlékeznek 1956 hőseire

2018. október 20. 18:02

Öt kontinens magyar közösségei tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából - írta szombati közleményében a Miniszterelnökség.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Programjának ösztöndíjasai idén is világszerte segítik a megemlékezések szervezését vagy felelevenítését ott, ahol ennek még nincs hagyománya - közölték.

Hozzátették, hogy diaszpórában sok ötvenhatos menekült él, október 23. megünneplése számukra és leszármazottaik számára is a nemzeti összetartozás, az anyaországhoz kötődés kifejezése is. A legtöbben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Németországban, Svájcban és Franciaországban telepedtek le, így ezekben az országokban - mint írták - a megemlékezés kiemelkedő kulturális esemény.

A közlemény szerint az 1957-ben alakult 1956-os Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága idén már 61. alkalommal rendezi meg programját. 1957 óta Brüsszelben is hagyomány, hogy gyertyákkal vagy fáklyákkal vonulnak az Ismeretlen Katona emlékművéhez.

Az argentíniai Buenos Airesben ugyancsak 1957 óta tartanak magyar nyelvű megemlékezéseket.

Kanadában Edmontontól Ottawáig szintén az 50-es évek óta róják le évről-évre kegyeletüket azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért. Az idei ünnepi programok keretében a kanadai Niagara Fallsban megtekinthető a 'The Hungarian Exodus' című mozgó kiállítás, mely az 1956-ban Kanadába érkező magyarok történtét mutatja be személyes visszaemlékezések és dokumentumok alapján.

Az ausztráliai Melbourne-ben az ott rendezett 1956-os olimpia magyar vonatkozású eseményei kerülnek idén a középpontba, San Franciscóban pedig idén is megtartják az 1957 óta hagyományként élő, forradalomra emlékező Serlegvacsorát.

Szemtanúkkal szerveznek találkozót a németországi Hannoverben és a svájci Genfben, az angliai Southend on Sea-ben pedig bemutatják az 56-osok emlékeit feldolgozó kétrészes dokumentumfilmet, a "Life after Operation Whirlwind"-et.

Novemberben több francia települést, így Lyont és Grenoble-t is felkeresi a Nizzában élő legendás "piros kabátos lány". Kozmovszky Edina október 23-án a diákok 14 pontját olvasta be a Magyar Rádióban és fénykép is megörökítette, amikor annak erkélyén a nemzeti zászlót lengette - olvasható a közleményben.

MTI