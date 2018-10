Lengyel helyhatósági választások - mindenki nyert és mindenki veszített

2018. október 22. 11:39

Nyert is, veszített is a lengyel kormánypárt a helyhatósági választások első fordulójában, ahogy az ellenzéki tömörülések is - mutatnak rá egybehangzóan a hétfőn megjelent első lengyel sajtókommentárok, az előző este közzétett exit poll-felmérés eredményeire támaszkodva.

A szavazófülkékből távozók körében végzett felmérések szerint a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt országos szinten a szavazatok 32,3 százalékát nyerte el, míg az ellenzéki Polgári Koalíció (KO) - a Polgári Platform (PO) és a Modern (Nowoczesna) párt választási szövetsége - a voksok 24,7 százalékára tett szert. A szintén ellenzéki Lengyel Parasztpárt (PSL) 16,6 százalékot kapott.

A PiS 9 vajdaságban győzött, a KO 7 vajdaságban kapta a legtöbb szavazatot. Több nagyvárosban, köztük Varsóban is a KO jelöltje már az első fordulóban megnyerte a polgármester-választást.

Az exit poll alapján "az összes számottevő tömörülés kihirdetheti saját sikerét" - írta a kormánnyal szemben kritikus, német tulajdonú onet.pl hírportálon Andrzej Stankiewicz.

Megállapította: bár a PiS megnyerte a vajdasági közgyűlési választásokat, sokkal jobb eredményre számított. Kulcsfontosságúnak látta, hogy a PiS vidéken nem tudta elhódítani a KO potenciális koalíciós partnerének, a PSL-nek a szavazóbázisát. Szerinte a PSL-lel kötendő koalícióknak köszönhetően a KO-nak esélye van irányítani akár a vajdaságok felét.

A KO emellett "bevette a nagyvárosokat, viszont nem nyert magának új választókat" - jegyezte meg Stankiewicz. Az ellenzéki koalíció megadja a megmaradás lehetőségét - állapította meg a hírmagyarázó -, kérdésesnek nevezte viszont, hogy ez esélyt jelent-e a jövő évi lengyel parlamenti választásokra nézve.

A Rzeczpospolita független jobbközép napilapnak Bogdan Chwedoruk politológus azt mondta: nyilvánvalóan mindenki győzelmet hirdet, "ökölvívói szóhasználattal élve azonban az ellenzék előnyéről árulkodó döntetlenről van szó".

A PiS most önkormányzati szinten is megerősödik, eddig csak egyetlen vajdasági közgyűlés élén állt, most ennél több lesz. A kormánypárt problémája viszont a nagyvárosi polgármesteri posztok meg nem nyerése mellett a PSL jó eredményében rejlik - fejtette ki Chwedoruk. Szerinte a PSL-lel vívott választási harc "megrajzolta a kormánypárt növekedési lehetőségeinek határát".

A wpolityce.pl konzervatív hírportál szerint elégedetlenségre ad okot, hogy "nem tükröződik eléggé a választási eredményekben" az a "gigantikus erőfeszítés" amelyet a PiS a 2015-ös kormányra lépése óta tett a költségvetési helyzet javítására, a társadalompolitikai célok megvalósítására.

Ezt a hírportál szerkesztője, Michal Karnowski azzal is magyarázta, hogy a PiS az kommunikáció terén nem tudott ellensúlyt teremteni a Lengyelországban továbbra is főáramlatot jelentő, külföldi tulajdonú médiakonszernekkel szemben.

A rendszerváltás óta tartott lengyel helyhatósági választásokhoz képest rekord magas - az országos választási bizottság (PKW) hétfői közleménye szerint 53,01 százalékos - részvételi arányra vonatkozóan Krzysztof Szczerski, a lengyel államfő kabinetfőnöke a közszolgálati rádióban azt mondta: ez arra vall, hogy "Lengyelországban működik a demokrácia".

Szczerski rámutatott: a pártok eredményei országos viszonylatban nagyon aránytalanul oszlanak meg. "Aki képes lesz elfoglalni azt a helyet, ahol most gyengébb eredményt ért el, az nyeri majd meg (a jövő évi) parlamenti választásokat" - értékelte.

Az első részleges választási eredményeket az országos választási bizottság a hétfői nap folyamán ismerteti, a végleges eredményeket várhatóan szerdán vagy csütörtökön teszik közzé.

MTI