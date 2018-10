Újraélesztési képzést indít a városmajori szívklinika

2018. október 22. 22:25

Újraélesztési képzést indít a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - mondta Becker Dávid, a klinika igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán hétfőn.

Évente mintegy 25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalál miatt Magyarországon, a szívmegállást az érintetteknek csak egy-másfél százaléka éli túl, mert van ott valaki, aki elkezdi az újraélesztést. Becker Dávid hangsúlyozta, az újraélesztéshez nem kell speciális, magas szintű képzettség.

A tanfolyam iránt nagy az érdeklődés, 250 civilt várnak, a helyek már be is teltek - közölte. Hozzátette: szeretnék, ha a többi egyetem is csatlakozna, és dolgoznak a képzés folyamatossá tételén.

MTI