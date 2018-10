Új műsorok indulnak az M5 csatornán októberben

2018. október 22. 23:58

Az Operaház felújításával, aktuális közéleti kérdésekkel és tudományos eredményekkel foglalkozó új műsorok indulnak az M5 kulturális csatornán októberben - mondta el Siklósi Beatrix csatornaigazgató az MTI-nek.

Október 24-től, szerdától az M5 csatornán új időpontban, új arculattal jelentkezik az M5 Híradó, amely a kultúra hírein túl a tudomány és az oktatás híreit is közreadja, együttműködve az M1 aktuális csatornával - közölte Siklósi Beatrix.

Aktuális közéleti és értékrendi kérdésekkel foglalkozik majd az Ez itt a kérdés című műsor hétköznaponként, így október 24-én az 1956-os forradalomra emlékezve Nagy Imre szerepéről beszélgetnek majd a meghívott vendégek. A következő adásokban szó lesz a genderelméletről, az érdeklődők megtekinthetik a Thilo Sarrazin német közgazdásszal a Frankfurti Könyvvásáron készített exkluzív interjút, a Tisza István elleni merénylet 100. évfordulóján pedig egy különleges filmet vetítenek. "Színes lesz a paletta" - hangsúlyozta a csatornaigazgató.

A csatorna sorozatot indít - melynek felelőse Csizmár Edina - a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításáról is Zoboki Gábor építészmérnök kalauzolásával október 28-tól. A havonként jelentkező építészeti műsorban megmutatják, hogy hol tart az építkezés, milyen titkokat rejtenek a ház falai. A tervek szerint a legérdekesebb és legszebb részletekből filmet készítenek, amelyet külföldön szeretnének majd bemutatni.

A Multiverzum - A tudomány határtalan! című műsor - amelynek vezető szerkesztője Merkl László - szombatonként jelentkezik, témái széles skálán mozognak a biológiatudománytól a mechatronikán át a történettudományig, tartalmai között megjelennek az orvoslás legfrissebb kutatásai, a bioetika kérdései és a hétköznapi fantasztikumok is. A műsor rendszeresen beszámol a magyar tudományos közélet eredményeiről, de kiemelt figyelmet szentel a tudomány árnyoldalának is. A műsor érdekesen és kísérletekkel is színesítve a tudomány világával, az elért eredményekkel ismerteti meg a nézőket - hangsúlyozta a csatornaigazgató.

MTI