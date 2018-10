Csőbomba volt Soros György házánál

2018. október 24. 09:57

Csőbomba volt a Soros György házánál talált robbanószerkezet - jelentette kedden a bedfordi rendőrség.

A hatóság azt is közölte, hogy a csőbomba ugyan a milliárdos befektető postaládájában volt, de szinte bizonyos, hogy nem postán érkezett, hanem valaki személyesen helyezte el a Bedfordhoz közel található Katonah településen lévő ház kapuja előtti ládában. A település New York városától mintegy 80 kilométernyire északra fekszik.

A robbanószerkezetet hétfőn találta meg a ház egyik alkalmazottja. Kinyitotta a csomagot és azonnal beazonosította, hogy robbanószerkezet van benne, kivitte a csomagot a közeli erdős részhez és azonnal kihívta a rendőrséget. A szerkezetet utászok robbantották fel.

A rendőrség mellett a nyomozásban részt vesz a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is. Az FBI nem nyilatkozik az ügyben, nevük elhallgatását kérő rendőrségi alkalmazottak azonban arról tájékoztatták a The New York Times című lapot, hogy terrorcselekményként kezelik az ügyet. A nyomozók kifaggatták a helyi posta alkalmazottait is, így derült ki, hogy a napokban nem szállítottak csomagot a Soros-villába. Kedden még tartott a ház előtti biztonsági kamerák felvételeinek átvizsgálása. A házat rendőrök őrzik.

A New York-i rendőrség közölte: terrorelhárító szakembereket küldtek a városban minden olyan helyre, amely valamiképpen kapcsolódik Soroshoz.

A csomag megtalálásakor Soros György nem volt a házban. A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője, Laura Silber kedden nem kívánta nyilvánosságra hozni azt, hogy Soros jelenleg hol tartózkodik.

Közleményében Silber "az Egyesült Államokban és a világ sok más országában a politikát uraló, és a szélsőségességet és erőszakot tápláló gyűlöletes retorikát" okolta a történtekért. "A félelem, a hamis hírek és az erősödő tekintélyelvűség légkörében a halálos fenyegetésekhez elég a saját nézetek hangoztatása is" - hangoztatta a dokumentumban a szóvivő.

MTI