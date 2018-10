Wittner: Az MSZP kezén még ott rezeg a vér

2018. október 25. 13:16

Az elmúlt években újra él az ország lelke, amikor emlékezünk 1956 hőseire - mondta Wittner Mária Makón a Polgári Szalon rendezvényén. Az 56-os szabadságharcos és halálra ítélt szerint Magyarországot is keresztre feszítették, de az ország hamarosan feltámad. A beszélgetésen a felszólaló Lázár János kijelentette: aki tagja volt az MSZMP-nek, az a gyilkosokkal szövetkezett.

A még élő szabadságharcosoknak az feladata, hogy visszaállítsák az '56-osok igazságát és megvédjék a hősök becsületét, ezt tartja a legfontosabb feladatának Wittner Mária. A megtorlás időszakából emlékeztetett, volt olyan nap, amikor két-három, máskor hat-hét szabadságharcost is felakasztottak.

„Azt tudtuk, hogy mikor visznek valakit kivégezni. Mert egy íratlan szabály volt, hogy mindenki bemondta a nevét, és üzent, »most visznek akasztani«. És akkor az egész kisfogház egy siralomház volt, mert gondolatban végigkísértük őket, végig az utolsó úton” – fogalmazott Wittner Mária '56-os halálraítélt.

A rendezvényen Lázár János azt mondta, bár többen úgy gondolják, hogy Kádár János pozitív figura volt, valójában soha nem volt az országnak olyan brutálisan véreskezű, gyilkos diktátora, mint ő.

„Meggyőződésem és hitem szerint, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt, az megbánhatta ezt a tagságot, megkövetheti ezért a városát, a közösségét, megkövetheti ezért a népet, de nagyon fontosnak tartom annak a hangsúlyozását, hogy akik az MSZMP-nek a tagjai voltak, azok a gyilkosokkal vállaltak kollaborációt, együttműködést. És annak a pártnak a szolgálatát vállalták, a tagságát vállalták, amely ezeket az embereket, köztük Tóth Ilonát kivégezték 1958-ban” – emelte ki a kormánypárti országgyűlési képviselő.

Wittner Mária szerint azoknak a fiatalok is bűnösök, akik a Magyar Szocialista Pártba léptek be. „Aki felvállalta az MSZP-t, mint MSZP-tagságot, fiatalok, azok ugyanolyan bűnösök. Mert az MSZP kezén még ott rezeg a vér, a mártírok vére. Még nem számoltak el, még nem kértek bocsánatot. És úgy mennek be ezek a fiatalok. De miért? A pénzért!” – mondta.

Az egykori szabadságharcos a beszélgetést azzal zárta: az országnak a lengyel utat kell folytatnia, és szembesíteni kell a bűnösöket a bűneikkel.

HírTV