Cornstein: azon dolgozom, hogy megoldódjon a CEU ügye

2018. október 25. 17:29

David B. Cornstein nagykövet továbbra is azon dolgozik, hogy megoldódjon a CEU ügye - tájékoztatta az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége csütörtökön az MTI-t.

A CEU csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentették be: ha december elsejéig nem sikerül megoldást találni a Közép-Európai Egyetem (CEU) körül kialakult helyzetre, a felsőoktatási intézmény amerikai akkreditációjú mester- és doktori programjaira jelentkező új hallgatók a 2019/20-as tanévtől a CEU bécsi kampuszán tanulnak majd. Kovács Zoltán kormányszóvivő erre úgy reagált, hogy a kormány szerint a bejelentés egy "Soros-féle politikai blöff". A Közép-Európai Egyetem "ezelőtt is, ma is és véleményünk szerint a jövőben is" Magyarországon fog működni - tette hozzá.

A budapesti amerikai nagykövetség közleménye szerint David B. Cornstein kijelentette: a CEU "prioritás" az amerikai kormány számára, és "elsöprő kétpárti támogatást élvez" az Egyesült Államokban.

A nagykövet megérti a CEU álláspontját, ugyanis - írta - a "hosszan tartó bizonytalanság" nem fenntartható állapot egy oktatási intézmény esetében. Ezzel együtt úgy gondolja, még mindig lehet megoldást találni. "Még mindig van egy apró esély arra, hogy az ügy rendeződjék" - értékelt a nagykövet, hozzátéve: gyorsan kell cselekedni.

David B. Cornstein mindkét féllel együtt dolgozik azon, hogy folytatódjanak a tárgyalások, és elfogadható megoldást találjanak december elseje előtt - olvasható a nagykövetség közleményében.

MTI