Megdőlt az országos napi melegrekord

2018. október 28. 00:30

Megdőlt az országos napi melegrekord szombaton. Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán azt írta: rekordot döntögető nyárias nap volt szombaton. Az ország déli megyéiben több helyen is 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A legmelegebb a Csongrád megyei Kübekházán volt, ahol 27,3 fokot is mértek délután.

Az október 27-i országos melegrekord mostanáig 26 fok volt, amelyet 1952-ben Balatonfenyvesen rögzítettek. Délután több állomáson is mértek ennél melegebbet. Az előrejelzés szerint vasárnap eleinte elvétve, délután egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg néhol zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős a szél. Az Alpokalja térségében egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-15 fok között valószínű. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő.

hirado.hu - MTI