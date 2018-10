NB I - Kétszer egyenlítve mentett pontot a Kisvárda a Vidi ellen - tabella

2018. október 28. 19:31

A címvédő MOL Vidi FC hiába vezetett kétszer, végül 2-2-es döntetlent játszott az újonc Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A székesfehérváriak visszaestek az ötödik helyre a tabellán, ami feltehetően a kettős terhelésnek tudható be, mivel eddigi hat pontvesztésükből ötször az európai kupameccsük után nem tudtak győzni. A Vidi csütörtökön a PAOK otthonában 2-0-ra nyert az Európa-liga csoportkörének harmadik körében.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Kisvárda Master Good-MOL Vidi FC 2-2 (1-2)



Kisvárda, 2000 néző, v.: Vad II.

gólszerzők: Sassa (26.), Stopira (74., öngól), illetve Nego (19., 11-esből), Pátkai (39.)

sárga lap: Ene (17.), Misic (55.), Sassa (64.), Milevszkij (88.), illetve Vinícius (88.), Nego (90.), Juhász (95.)



Kisvárda Master Good: Felipe - Melnyik, Ene, Vári, Anderson Pico - Lucas, Misic (Kraszjuk, 83.) - Protic, Gosztonyi (Ilic, 61.), Horváth Z. (Milevszkij, 59.) - Sassa



MOL Vidi FC: Kovácsik - Fiola (Berecz, 83.), Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Pátkai, Hodzic (Milanov, 73.), Nikolov (Huszti, 76.) - Kovács I., Scepovic



Bátran kezdett a Kisvárda, de az esélyesebb Vidi hamar átvette az irányítást, ugyanakkor ez helyzetekben nem nyilvánult meg. A vezetést egy 11-esnek köszönhetően így is megszerezték a székesfehérváriak, viszont a hazaiak legalább ilyen váratlanul egyenlítettek Sassa csukafejesével. A szünetig hátralévő időben kiegyenlített játékot láthatott a publikum, mindkét csapatnak volt egy-egy kimaradt helyzete, a játékrész végén pedig Pátkai megpattanó lövésével ismét a Vidi került előnybe.

A második játékrész elején is támadólag lépett fel a Kisvárda, de igazán komoly lehetőséget nem tudott kialakítani Kovácsik kapuja előtt. Az idő múlásával alábbhagyott az iram és a hazaiak lelkesedése is, így többnyire mezőnyben zajlott játék, azaz a Vidi akarata érvényesült, ráadásul a vendégek ellenakcióiban több veszély rejlett. Ennek ellenére a hazaiak másodjára is egyenlítettek, s bár a hajrára nagyobb sebességi fokozatba kapcsolat a Vidi, ziccere is volt, de a győztes találatot nem tudta megszerezni, így maradt a pontosztozkodás.

Vasárnapi döntetlenjével az ötödik helyen álló, címvédő MOL Vidi FC hátránya már nyolc pont a listavezető Ferencvárossal szemben a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulóját követően.

Az OTP Bank Liga 12. fordulójának eredményei:

szombaton játszották:

MTK Budapest-Újpest FC 1-0

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 2-1

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 1-4

Szombathelyi Haladás-Budapest Honvéd FC 0-1

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry 2-1



A tabella:

1. Ferencváros 12 8 3 1 25-10 27 pont

2. Budapest Honvéd 12 7 2 3 15-8 23

3. MTK Budapest 12 6 3 3 18-16 21

4. Debreceni VSC 12 5 5 2 18-15 20

5. MOL Vidi FC 11 5 4 2 20-12 19

6. Paksi FC 12 5 4 3 19-14 19

7. Mezőkövesd Zsóry FC 12 5 3 4 19-15 18

8. Újpest FC 11 4 4 3 10-9 16

9. Puskás Akadémia 12 3 2 7 12-18 11

10. Kisvárda Master Good 12 2 3 7 12-25 9

11. Diósgyőri VTK 12 1 3 8 9-22 6

12. Szombathelyi Haladás 12 1 2 9 11-24 5

A 6. fordulóból a MOL Vidi FC-Újpest FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejtezői miatt november 21-re halasztották.



A 13. forduló programja:

november 3., szombat:

Kisvárda Master Good FC-Budapest Honvéd FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry-Debreceni VSC 17.00

Paksi FC-MOL Vidi FC 17.00

Puskás Akadémia-Diósgyőri VTK 17.00

Újpest FC-Szombathelyi Haladás 17.00

MTI