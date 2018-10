Bakondi: hamis az a balliberális állítás, hogy már nincs migráció

2018. október 28. 23:17

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint "nyilvánvalóan hamis az a liberális, szocialista állítás", hogy már nincs migráció.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában elmondta: a szerb és a horvát szakaszon továbbra is aktív a migránsok mozgása.

Hozzátette: kiderült az is, hogy az olyan jogi szabályozási tervek, mint az ENSZ-paktum vagy az Európai Unió határőrizeti átalakítási tervei komoly veszélyeket jelentenek, mert pillanatok alatt komoly tömegek akarnak bejutni a határokon.

Mindemellett az is világossá vált, hogy a migráció szervezett - mondta Bakondi György. A főtanácsadó szerint a háttérben zajló pénzes szervezést igazolja az is - amit a magyar televízió nézők is láthattak -, hogy a Hondurasból az Egyesült Államokba elindult migránskaraván minden egyes útba indulójának pénzt osztanak.

Hangsúlyozta, hogy a Magyarország déli határán elrendelt fokozott készültség azt jelzi, hogy a magyar kormány, a magyar hatóságok semmilyen támadásnak nem engednek, megvédik a magyar embereket.

Bakondi György azt mondta: a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a migráció mozgását, s az azt szervező csoportok tevékenységét.

A kormány most olyan megelőző intézkedéseket tett, hogy bárhogy alakul a migráció, bárhogy szervezik pénzügyileg, a magyar hatóságok akkor is megvédik a magyar határt - emelte ki.

Szólt arról, hogy a horvát határon határvadász századok átcsoportosításával megerősítették a védelmet. A rendőrök mellett katonák is szolgálatot teljesítenek, létszámuk szükség esetén tovább növelhető. Mellettük a polgárőrség és vadásztársaságok is segítik a határvédelmet.

MTI - M1